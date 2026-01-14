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Ассисты Шаранговича не помогли «Калгари» одержать победу

14 января 2026 13:45
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Егор Шарангович отдал два ассиста этой ночью за свой клуб «Калгари». Команда белорусского форварда мерилась силами на выезде с «Коламбусом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался за хозяевами – 2:0. После чего изменить ситуацию взялся белорусский форвард. Он дважды отличился голевой передачей в большинстве и помог сравнять цифры. Однако последняя 20-минтука осталась за соперником – 5:3. 

Наш нападающий провел на льду 17 минут. За это время он заблокировал один бросок, отдал два ассиста и завершил поединок с коэффициентом полезности -3.

# Хоккей

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