Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест

Алина Трус, корреспондент:

В такую снежную морозную погоду хочется как можно дольше проводить времени на свежем воздухе. Отличный вариант – изучить разные виды зимнего спорта или найти увлечение по душе. Этим мы сейчас и займемся.

Десятки вариантов для активного отдыха. И первая точка нашего спортивного пути – лыжная трасса. В этом году в разных районах столицы оборудовали 14 маршрутов с искусственным и натуральным покрытием. Общая протяженность – более 20 километров.