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Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест

14 января 2026 14:00
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Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест-1

Алина Трус, корреспондент:
В такую снежную морозную погоду хочется как можно дольше проводить времени на свежем воздухе. Отличный вариант – изучить разные виды зимнего спорта или найти увлечение по душе. Этим мы сейчас и займемся. 

Десятки вариантов для активного отдыха. И первая точка нашего спортивного пути – лыжная трасса. В этом году в разных районах столицы оборудовали 14 маршрутов с искусственным и натуральным покрытием. Общая протяженность – более 20 километров.

Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест-3

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Самая длительная по протяженности – это трасса на Веснянке. Уже на сегодняшний день подготовлено 3 700 метров, очень активно используется. Конечно же, там имеется прокат инвентаря.

Также одна из таких более протяженных трасс находится в Чижовке. Сегодня ее протяженность 2 200. Уже полностью она готова. Имеются пункты проката лыжного инвентаря. 

Подробности в видео.

# Развлечения # Хобби # Отдых

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