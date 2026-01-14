Где в Минске можно покататься на лыжах? Вот несколько мест

Алина Трус, корреспондент:
В такую снежную морозную погоду хочется как можно дольше проводить времени на свежем воздухе. Отличный вариант – изучить разные виды зимнего спорта или найти увлечение по душе. Этим мы сейчас и займемся.
Десятки вариантов для активного отдыха. И первая точка нашего спортивного пути – лыжная трасса. В этом году в разных районах столицы оборудовали 14 маршрутов с искусственным и натуральным покрытием. Общая протяженность – более 20 километров.
Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Самая длительная по протяженности – это трасса на Веснянке. Уже на сегодняшний день подготовлено 3 700 метров, очень активно используется. Конечно же, там имеется прокат инвентаря.
Также одна из таких более протяженных трасс находится в Чижовке. Сегодня ее протяженность 2 200. Уже полностью она готова. Имеются пункты проката лыжного инвентаря.
Подробности в видео.