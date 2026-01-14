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Около 80 новобранцев МЧС принесли присягу в Минске

14 января 2026 13:38
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В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны прошла торжественная церемония принесения присяги молодым пополнением спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 80 новобранцев МЧС принесли присягу в Минске-2

На верность Родине и народу присягнули 78 новобранцев из столичного гарнизона, Университета гражданской защиты МЧС, а также авиации спасательного ведомства. Они приняли на себя обязательства честно выполнять служебный долг, быть ответственными, профессиональными и мужественными, служить на благо Республики Беларусь, защищая жизнь и безопасность граждан.

Традиционно торжественная церемония принесения присяги состоялась в преддверии Дня спасателя, который ежегодно празднуется 19 января.

# МЧС Беларуси

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