Около 80 новобранцев МЧС принесли присягу в Минске

На верность Родине и народу присягнули 78 новобранцев из столичного гарнизона, Университета гражданской защиты МЧС, а также авиации спасательного ведомства. Они приняли на себя обязательства честно выполнять служебный долг, быть ответственными, профессиональными и мужественными, служить на благо Республики Беларусь, защищая жизнь и безопасность граждан.

Традиционно торжественная церемония принесения присяги состоялась в преддверии Дня спасателя, который ежегодно празднуется 19 января.