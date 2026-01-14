Александра Саснович вышла в финал квалификации Australian Open. 102-я ракетка мира во втором отборочном раунде одолела представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн. В первом сете белоруска уверенно расправилась с соперницей – 6:3, вторая партия завершилась тай-брейком – 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча длилась 1 час 41 минуту. Саснович совершила всего одну двойную ошибку, исполнила три подачи навылет и реализовала только два брейк-пойнта из 12. В финале квалификации нашей спортсменке предстоит сразиться с 136-й в мировом рейтинге Дарьей Снигур из Украины.

Другая белоруска Ирина Шиманович уступила испанке Марине Бассольс (5:7, 1:6) в Мельбурне. Гарантированно в основной сетке стартует первая ракетка планеты Арина Соболенко. Ее первая визави пока не известна.