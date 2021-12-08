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Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?

08 декабря 2021 18:44
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Новости Беларуси. Арктический циклон принес в Беларусь морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах Витебской области столбики термометра остановились на отметке ниже -20 °С. А в самой северной точке зафиксировали и вовсе -23,5 °С.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-1

Причиной каких-то глобальных внештатных ситуаций аномальный для декабря холод не стал. Но, к примеру, в Новополоцке из-за понижения температуры пришлось приостановить работу понтонной переправы через Западную Двину. На реке образовался ледоход и дальнейшая эксплуатация временного моста стала небезопасной.  

Какие еще коррективы внес морозный декабрь, расскажет Виктор Пралич.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-4

Поселок Езерище. Самая северная точка нашей страны. Любители зимней поры года местным жителям могут позавидовать. Здесь снег выпадает раньше других регионов, на дольше и задерживается. Все это плюсы минуса. На Езерищенской метеостанции 8 декабря термометр показал -23,5 °С. Татьяна Киреева – хранитель температур – метеоролог с опытом, говорит, что до рекорда еще далеко. Но уже эта цифра бросает в дрожь.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-7

Татьяна Киреева, начальник метеостанции «Езерище»:  
Для нас не ново, что зима пришла. Морозы пришли. Ну, подумаешь, -23,5. Конечно, перепады есть немножко. У нас погода характеризуется, допустим, около нормы, выше нормы, слабоморозная, оттепельная, холодная, очень холодная. Кстати, вот вчерашний день, 7 декабря, наблюдалась холодная погода, -9,5 °С была среднесуточная температура воздуха. Это на 6 градусов ниже нормы. Эти сутки будут намного холоднее, аномальнее. Аномально холодная погода будет.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-10

На площадке местного детского сада 8 декабря гуляют разве что мороз с ветром. Немноголюдно и в возрастных группах. Часть детишек родителям пришлось оставить дома – не завелись машины. Из-за узоров на окне пришлось скорректировать занятия и отменить прогулку на свежем воздухе.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-13

Илья Логуненко, воспитанник УДО «Езерищенский ясли-сад»:  
Две кофты, первая эта, вторая свитер, куртка теплая и шапка теплая.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-16

Валентина Комарова, заведующая УДО «Езерищенский ясли-сад»:  
Мороз превысил допустимые нормы, мы не вышли на прогулки. Занимались в группах детки. Сейчас у нас веселая пора. Мы готовимся к нашим любимым праздникам. К Новому году, к Рождеству. Поэтому ребята заняты подготовкой. Работают фабрики Деда Мороза.  

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Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?-19

Виктор Пралич, корреспондент:  
По прогнозам синоптиков, арктический циклон будет хозяйничать и завтра. При прояснениях обещают до -15. А вот в пятницу на смену морозу придет потепление. Похоже, что зима показывает свой характер.  

# Погода в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Татьяна Киреева # Илья Логуненко # Валентина Комарова # Фотофакт

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