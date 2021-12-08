Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей?

Новости Беларуси. Арктический циклон принес в Беларусь морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах Витебской области столбики термометра остановились на отметке ниже -20 °С. А в самой северной точке зафиксировали и вовсе -23,5 °С.

Причиной каких-то глобальных внештатных ситуаций аномальный для декабря холод не стал. Но, к примеру, в Новополоцке из-за понижения температуры пришлось приостановить работу понтонной переправы через Западную Двину. На реке образовался ледоход и дальнейшая эксплуатация временного моста стала небезопасной. Какие еще коррективы внес морозный декабрь, расскажет Виктор Пралич.

Поселок Езерище. Самая северная точка нашей страны. Любители зимней поры года местным жителям могут позавидовать. Здесь снег выпадает раньше других регионов, на дольше и задерживается. Все это плюсы минуса. На Езерищенской метеостанции 8 декабря термометр показал -23,5 °С. Татьяна Киреева – хранитель температур – метеоролог с опытом, говорит, что до рекорда еще далеко. Но уже эта цифра бросает в дрожь.

Татьяна Киреева, начальник метеостанции «Езерище»:

Для нас не ново, что зима пришла. Морозы пришли. Ну, подумаешь, -23,5. Конечно, перепады есть немножко. У нас погода характеризуется, допустим, около нормы, выше нормы, слабоморозная, оттепельная, холодная, очень холодная. Кстати, вот вчерашний день, 7 декабря, наблюдалась холодная погода, -9,5 °С была среднесуточная температура воздуха. Это на 6 градусов ниже нормы. Эти сутки будут намного холоднее, аномальнее. Аномально холодная погода будет.

На площадке местного детского сада 8 декабря гуляют разве что мороз с ветром. Немноголюдно и в возрастных группах. Часть детишек родителям пришлось оставить дома – не завелись машины. Из-за узоров на окне пришлось скорректировать занятия и отменить прогулку на свежем воздухе.

Илья Логуненко, воспитанник УДО «Езерищенский ясли-сад»:

Две кофты, первая эта, вторая свитер, куртка теплая и шапка теплая.

Валентина Комарова, заведующая УДО «Езерищенский ясли-сад»:

Мороз превысил допустимые нормы, мы не вышли на прогулки. Занимались в группах детки. Сейчас у нас веселая пора. Мы готовимся к нашим любимым праздникам. К Новому году, к Рождеству. Поэтому ребята заняты подготовкой. Работают фабрики Деда Мороза. 1,5 тысячи людей пользовались им за сутки. В Новополоцке демонтировали понтонный мост, и вот почему – читайте здесь.