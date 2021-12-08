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1,5 тысячи людей пользовались им за сутки. В Новополоцке демонтировали понтонный мост, и вот почему

08 декабря 2021 18:44
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Новости Беларуси. Арктический циклон принес в Беларусь морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нескольких районах Витебской области столбики термометра остановились на отметке ниже -20 °С. А в самой северной точке зафиксировали и вовсе -23,5 °С.  

Какие еще коррективы внес морозный декабрь, расскажет Виктор Пралич.  

1,5 тысячи людей пользовались им за сутки. В Новополоцке демонтировали понтонный мост, и вот почему-1

Для жителей Новополоцка сюрпризом 8 декабря стала не только минусовая температура, но и сообщение от МЧС с предупреждением о приостановке работы понтонного моста. Из-за понижения температуры на Западной Двине образовались льдины. Они стали угрозой для эксплуатации переправы.  

1,5 тысячи людей пользовались им за сутки. В Новополоцке демонтировали понтонный мост, и вот почему-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:  
В 4 часа утра сегодня понтонный мост был демонтирован. При восстановлении возможности эксплуатации понтонного моста, он будет восстановлен. Население об этом будет оповещено. В целом, 1 500 людей в сутки пользовались этим понтонным мостом.  

1,5 тысячи людей пользовались им за сутки. В Новополоцке демонтировали понтонный мост, и вот почему-7

Новополочан не отрезали от внешнего мира, для удобств организованы дополнительные маршруты общественного транспорта. Сокращен их интервал движения.  

Самая холодная точка страны. Где в Беларуси ударили аномальные морозы 8 декабря и как это повлияло на жителей (подробнее здесь)?  

# Погода в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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