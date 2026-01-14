Единый урок «Ола – сестра Хатыни» прошёл в школах Беларуси

В школах по всей стране прошел единый урок «Ола – сестра Хатыни». Ученикам еще раз напомнили трагические моменты истории о жертвах геноцида нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Известно, что фашистами было сожжено около 13 тысяч деревень. В их числе Ола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Уланович, учащаяся Гимназии № 2 имени И.В. Болдина Гродно:

Я как будто очутилась там и пережила все, что тогда происходило. Мне было очень страшно за тех детей и взрослых. Что они не смогли прожить свою счастливую жизнь, а просто умерли. Хотя у них были надежды на будущее, что у них все будет хорошо. Но у них была одна судьба – они должны были умереть.