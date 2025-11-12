Свыше 4,5 тыс. квартир планируют построить в Минской области в 2025 году

Минская область традиционно лидирует по вводу жилья в Беларуси. В 2025 году в регионе планируют построить свыше 4,5 тысячи квартир. Не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Приоритет – нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Растут многоэтажки и в Жодино. Так, в городе машиностроителей сейчас строится дом на 40 квартир. Рабочие монтируют окна, кровлю, утепляют фасады. Общая площадь возводимого жилья – более 2,5 тысячи квадратов. Они предназначены для молодых специалистов и работников востребованных специальностей: медиков и представителей сферы образования.

Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:

Окончание срока строительства в марте, и ввод объекта в эксплуатацию. Также сейчас проходят работы по благоустройству территории, прилегающей к дому. Ежедневно трудятся на стройплощадке около 50 человек.

Всего в Минской области в 2025 году планируют построить более 1 миллиона 300 тысяч квадратов жилья. Из них свыше 900 тысяч – индивидуального. Параллельно возводится инженерно-транспортная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники и магазины.