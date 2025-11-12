Более тысячи грузовых автомобилей ждут выезда в Литву. Сопредельная сторона пока не планирует открывать погранпереходы. При этом Беларусь предпринимает все меры по перемещению машин на охраняемые стоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, это было одно из поручений Президента.

Так, на территории таможенного логистического центра «Каменный Лог» на стоянке находится около сотни грузовиков – водители ждут решения вопроса. По словам литовских перевозчиков, в подобной ситуации они оказываются впервые. Однако от комментариев на камеру отказываются, опасаясь реакции своих властей. Между тем, сегодня, 12 ноября, появилась информация, что министр внутренних дел Литвы предложил водителям, застрявшим из-за закрытия границы, протестовать в Беларуси.

Мы стоим уже дней 10. Мы с Коровчино приехали, там перестали пропускать. Приехали на «Каменный Лог». Никто ничего не знает, все в недоразумениях. Ждем. Думаю, что в ближайшее время что-то решится. Потому что это сильно ударит всем по карману.