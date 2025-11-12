Более тысячи грузовых автомобилей ждут выезда в Литву
Более тысячи грузовых автомобилей ждут выезда в Литву. Сопредельная сторона пока не планирует открывать погранпереходы. При этом Беларусь предпринимает все меры по перемещению машин на охраняемые стоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, это было одно из поручений Президента.
Так, на территории таможенного логистического центра «Каменный Лог» на стоянке находится около сотни грузовиков – водители ждут решения вопроса. По словам литовских перевозчиков, в подобной ситуации они оказываются впервые. Однако от комментариев на камеру отказываются, опасаясь реакции своих властей. Между тем, сегодня, 12 ноября, появилась информация, что министр внутренних дел Литвы предложил водителям, застрявшим из-за закрытия границы, протестовать в Беларуси.
Мы стоим уже дней 10. Мы с Коровчино приехали, там перестали пропускать. Приехали на «Каменный Лог». Никто ничего не знает, все в недоразумениях. Ждем. Думаю, что в ближайшее время что-то решится. Потому что это сильно ударит всем по карману.
Стоим. Домой въехать не могу, везу медикаменты. Холодильник работает на постоянной основе. Надо следить, чтобы не заглох.
Белорусская сторона в очередной раз подчеркивает, что все действия нашей страны направлены исключительно на обеспечение порядка и безопасности движения на приграничных территориях. Перевозчики, оказавшиеся в зоне ожидания, обеспечены всем необходимым: организованы пункты обогрева, работают службы питания. Ситуация на границе остается под контролем.
В МИД состоялся брифинг по ситуации на белорусско-литовской границе.