Здесь высаживают фундук по особой схеме. Как выглядит первая в Беларуси ореховая плантация

Как выращивают фундук в Беларуси, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Для нас привычны сады яблоневые и вишневые, не удивить уже даже виноградом или арбузами, но вот орехи – пока в диковинку. Мы приехали под Молодечно, чтобы посмотреть, как здесь начали выращивать белорусский фундук. И вот здесь на 70 гектарах раскинулась пока первая в нашей стране промышленная ореховая плантация.

Сад заложили 2 года назад. Местная почва для фундука подошла идеально. «У нас чёрный африканский страус – это самая большая птица в мире». Показываем ферму с экзотическими обитателями под Слуцком Яна Шипко:

Земля очень хорошая здесь, специально выбирали место под посадку? Алексей Мартинкевич, агроном-питомниковод:

Да, первым, стартовым таким мероприятием для выбора места посадки фундукового сада – выбрать правильную почву. У нас на данный момент – это суглинки. Они оптимально подходят для выращивания фундука, т. к. эта почва считается такой оптимально рыхлой и при этом очень хорошо содержит влагу.

Помимо этого, учесть понадобилось множество факторов. Высаживают деревца фундука тоже по особой схеме. Алексей Мартинкевич:

Расположение рядов должно соответствовать розе ветров. Это солнечная сторона. Не будешь садить сад в сильно затененных местах, поэтому это должны быть более открытые участки. Это из таких основных. И опять-таки учитываются агротехнические особенности обработки почвы, потому что ее надо будет дисковать и культивировать. Исходя из этого, размечается схема посадки, она из этого расчета уже разрабатывается. Мы садим, к примеру, 5 на 3 – это оптимально, техника у нас ходит и вдоль, и поперек рядов – это позволяет избавляться механическим путем от сорняков и травы, не применяя при этом каких-то тяжелых гербицидов и глифосатов.

Половина успеха – правильно подобранные для нашего климата сорта. Алексей Мартинкевич:

Фундук – теплолюбивое растение, но в то же время и влаголюбивое. Есть целая прикормочная база, которая используется нашим предприятием. Мы идем уже по более цивилизованному пути, стараемся применять экопродукты, максимально уходить от применения возможных препаратов. При правильных подходах все достаточно хорошо приживается и растет. С гектара можно получить продукции на сумму до 10 тысяч долларов. Насколько выгодно выращивать орехи в Беларуси

Собственные наблюдения и наработки опытных в выращивании фундука итальянцев и поляков – на таком симбиозе тщательно выстраивают технологию. Яна Шипко:

Сколько каждое дерево дает? Алексей Мартинкевич:

Оптимально – от 3 до 5 кг с куста, из расчета на гектар – около 2-2,5 тонн орехов.

Белорусская плантация потенциально может заместить импорт этого ореха. Ежегодно в нашу страну завозится 600 тонн ядер фундука. При этом потребляют в нашей стране его несоизмеримо меньше по сравнению с Европой. Здесь уже думают, как это исправить. Яна Шипко:

Думаю, наши кондитеры закупают пока что орехи, а вот полностью белорусский шоколад с нашим цельным фундуком было бы круто. Алексей Мартинкевич:

Я надеюсь, что в скором времени, когда мы начнем выходить уже на серьезный урожай, наши кондитерские предприятия будут покупать орех отечественного производства, и наши уже конечные клиенты будут кушать шоколад с нашим орехом.

В ожидании полноценного урожая времени ореховоды не теряют. Уже продумывают линии под будущую готовую продукцию. Яна Шипко:

Хотя еще не совсем время, и созревшие орехи должны падать сами на почву, но их уже можно пробовать. Вот такая красивая гроздь. Скорлупа уже крепкая, но будем надеяться, что мои зубы все-таки крепче. Надо же продегустировать белорусский фундук. Вот какое красивое ядро. На вкус, надо сказать, совсем не хуже импортного ореха.

В ближайшей перспективе местная ореховая плантация вырастет еще на 250 гектаров. Бизнес с весьма долгосрочной перспективой, ведь это деревья-долгожители. Плодоносить будут до 70 лет. Здесь надеются, что собственный белорусский фундук придется по душе не только покупателям, но и сами сады привлекут промышленных туристов. «Важно кормление и доброе отношение». История белорусских фермеров, которые создали уникальное производство козьего молока