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Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь

18 сентября 2020 11:09
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Новости Беларуси. Строительные организации с собственной производственной базой должны быть обеспечены заказами на строительство жилья в первую очередь. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь-1

Президент отметил, что в свое время имели место случаи, когда государственные стройтресты с собственным производством строили жилье по заказу частников, которые и получали основную прибыль. Такой подход несправедлив и недопустим, уверен глава государства.

Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы не получилось так, что у нас тресты на побегушках у каких-то частников. Частник приходит в банк, берет кредит, нанимает МАПИД. МАПИД строит за какие-то там копейки, а основная прибыль остается у этого частника. В этом плане вы как работаете?

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь-7

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Эти организации самодостаточные. У них есть проектные свои организации, они обеспечивают весь комплекс работ и строят дом фактически полностью под ключ за счет собственных материалов и собственных рабочих рук, поэтому будем им полностью обеспечивать загрузку.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь-10

Александр Лукашенко:
Они должны в первоочередном плане быть загружены. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров. Вот объемы в Минске (неважно какого жилья), загружаешь свои предприятия, которые имеют производственную базу, частные тоже, если у них есть производственная база, а не просто две табуретки и один стол в какой-то там квартире или в офисе. Они должны быть загружены. Если что-то останется а вряд ли останется, ничего не останется, они сами это построят ну и хорошо. Не надо разрушать эти организации, не надо разрушать предприятия. У него шесть с лишним тысяч человек работают. И его надо загружать полностью.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь-13

Разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска – еще одно требование Президента. Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье, особенно для многодетных семей. Также главе государства подробно рассказали о технологиях, которые используют в строительстве и даже показали один из проектов коттеджей.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Фотофакт

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