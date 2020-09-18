Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь

Новости Беларуси. Строительные организации с собственной производственной базой должны быть обеспечены заказами на строительство жилья в первую очередь. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что в свое время имели место случаи, когда государственные стройтресты с собственным производством строили жилье по заказу частников, которые и получали основную прибыль. Такой подход несправедлив и недопустим, уверен глава государства. Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы не получилось так, что у нас тресты на побегушках у каких-то частников. Частник приходит в банк, берет кредит, нанимает МАПИД. МАПИД строит за какие-то там копейки, а основная прибыль остается у этого частника. В этом плане вы как работаете?

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Эти организации самодостаточные. У них есть проектные свои организации, они обеспечивают весь комплекс работ и строят дом фактически полностью под ключ за счет собственных материалов и собственных рабочих рук, поэтому будем им полностью обеспечивать загрузку.

Александр Лукашенко:

Они должны в первоочередном плане быть загружены. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров. Вот объемы в Минске (неважно какого жилья), загружаешь свои предприятия, которые имеют производственную базу, частные тоже, если у них есть производственная база, а не просто две табуретки и один стол в какой-то там квартире или в офисе. Они должны быть загружены. Если что-то останется – а вряд ли останется, ничего не останется, они сами это построят – ну и хорошо. Не надо разрушать эти организации, не надо разрушать предприятия. У него шесть с лишним тысяч человек работают. И его надо загружать полностью.