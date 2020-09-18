Александру Лукашенко на МАПИДе подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Кому Президент его отдал?

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье. Также главе государства подробно рассказали о технологиях, которые используют в строительстве и даже показали один из проектов коттеджей.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь