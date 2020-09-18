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Александру Лукашенко на МАПИДе подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Кому Президент его отдал?

18 сентября 2020 11:15
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска – требование Президента.

Александру Лукашенко на МАПИДе подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Кому Президент его отдал?-1

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье. Также главе государства подробно рассказали о технологиях, которые используют в строительстве и даже показали один из проектов коттеджей.

Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь

Александру Лукашенко на МАПИДе подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Кому Президент его отдал?-4

По окончанию визита Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент поручил отдать его семье военнослужащего.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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