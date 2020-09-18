Александру Лукашенко на МАПИДе подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Кому Президент его отдал?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска – требование Президента.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разгрузить столицу и активнее застраивать города-спутники Минска – требование Президента.
Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался положением дел с очередями на жилье. Также главе государства подробно рассказали о технологиях, которые используют в строительстве и даже показали один из проектов коттеджей.
Президент Беларуси: стройорганизации с собственной производственной базой должны строить жильё в первую очередь
По окончанию визита Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент поручил отдать его семье военнослужащего.