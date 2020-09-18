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В БНТУ открывается зал белорусских чемпионов по тяжёлой атлетике

18 сентября 2020 09:45
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Новости Беларуси. 18 сентября в главном корпусе БНТУ состоится торжественное открытие зала белорусских чемпионов по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БНТУ открывается зал белорусских чемпионов по тяжёлой атлетике-1

Планируется, что мероприятие соберет много гостей – от студентов до официальных лиц. Но больше всего здесь ожидают именитых белорусских тяжелоатлетов – олимпийских чемпионов и мастеров международного класса по тяжелой атлетике.

В БНТУ открывается зал белорусских чемпионов по тяжёлой атлетике-4

К слову, это первый подобный подарок студентам в Беларуси. Таких залов чемпионов в вузовской спортивной инфраструктуре еще не было.

# Тяжелая атлетика # общество # Фотофакт

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