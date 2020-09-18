В БНТУ открывается зал белорусских чемпионов по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. 18 сентября в главном корпусе БНТУ состоится торжественное открытие зала белорусских чемпионов по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что мероприятие соберет много гостей – от студентов до официальных лиц. Но больше всего здесь ожидают именитых белорусских тяжелоатлетов – олимпийских чемпионов и мастеров международного класса по тяжелой атлетике.