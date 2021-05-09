«Здесь всё похоже на любой электромобиль». Узнали, как оборудованы новые электробусы МАЗ

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы свой подарок городу презентовал Минский автомобильный завод. В город вышла первая партия электробусов МАЗ. Поручение по производству электротехники поступило от главы государства. Предприятию удалось за год не только создать абсолютно новый продукт, но и сформировать кластер по разработке и сборке электротранспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Стриго детально изучила новинку.

Электробус МАЗ создан на базе дизельного автобуса третьего поколения и максимально унифицирован с ним. Внешний вид тому подтверждение – сохранился образ зубра. Только теперь он электрический. 18 установленных батарей обеспечат запас хода до 300 километров. Такая мощность позволит бесперебойно совершать десятки рейсов на одной зарядке. Подпитываться электроэнергией техника будет ночью, и принцип достаточно простой. «Намного удобнее и комфортнее». Что изменилось в автобусах МАЗ третьего поколения, рассказал водитель

Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок по автобусам Минского автомобильного завода:

Здесь все похоже на любой электромобиль, будь то Tesla или любого китайского или европейского производителя. Это универсальное зарядное гнездо, которое установлено под технологической крышкой. Водителю или техническому персоналу будет достаточно открыть гнездо. Заправочный пистолет имеет такую же форму, как для любого электромобиля. На данный момент «Белоруснефть» устанавливает довольно большое количество зарядных станций, вскоре практически на любой можно будет зарядить наш электробус.

Полная зарядка при максимальном токе займет не более 4 часов. Габариты электробуса адаптированы под городскую среду. Что касается дизайна, то в глаза бросается панорамное остекление – его почти на треть больше, чем в обычных автобусах.