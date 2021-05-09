Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага?

Новости Беларуси. Главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея Бронислава Желтобрюхова готова часами рассказывать об этом скромном уголке. Он посвящен знаменитой Матрене Маркевич. Это ее рукой в далеком 1917 году был вышит узор, который украсил национальный символ нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:

В основу узора лег большой ромб. Это основной символ узора «Восходящее солнце». Внутри ромба – ключ к счастью. Вот такие рожки слева и справа от этой фигуры – это символ благополучия. И сам узор состоит из маленьких ромбиков, которые являются символом хлеба. Вот так он читается. Что такое национальная идея? Три мнения

К сожалению, подлинный орнамент не сохранился. По некоторым источникам, он сгорел. В 1950-х годах стояла задача разработать эскиз флага БССР. Были изучены многочисленные гербовники, фонды музеев, но выбор пал именно на орнамент, вышитый Матреной Маркевич. Он отображал национальную особенность белорусского народа.