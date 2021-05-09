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Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага?

09 мая 2021 16:35
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Новости Беларуси. Главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея Бронислава Желтобрюхова готова часами рассказывать об этом скромном уголке. Он посвящен знаменитой Матрене Маркевич. Это ее рукой в далеком 1917 году был вышит узор, который украсил национальный символ нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага?-1

Бронислава Желтобрюхова, главный хранитель фондов Сенненского историко-краеведческого музея:
В основу узора лег большой ромб. Это основной символ узора «Восходящее солнце». Внутри ромба – ключ к счастью. Вот такие рожки слева и справа от этой фигуры – это символ благополучия. И сам узор состоит из маленьких ромбиков, которые являются символом хлеба. Вот так он читается.

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Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага?-4

К сожалению, подлинный орнамент не сохранился. По некоторым источникам, он сгорел. В 1950-х годах стояла задача разработать эскиз флага БССР. Были изучены многочисленные гербовники, фонды музеев, но выбор пал именно на орнамент, вышитый Матреной Маркевич. Он отображал национальную особенность белорусского народа.

Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага?-7

Бронислава Желтобрюхова:
Все орнаменты, которые были выполнены нашими труженицами-крестьянками, несут в себе определенную символику – урожай чтобы был, чтобы в семье было благополучие. А если в семье благополучие, то благополучие и во всей стране.

В этой школе создали уголок с государственной символикой. Вот как он выглядит – смотреть здесь.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Бронислава Желтобрюхова # Матрена Маркевич # Виктор Пралич # Фотофакт

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