В этой школе создали уголок с государственной символикой. Вот как он выглядит

Новости Беларуси. Отправимся на север Беларуси, в Сенненский район, чтобы найти корни замысловатого узора на нашем флаге. Выткала его Матрена Сергеевна Маркевич еще в 1917 году. Перекочевал на белорусский флаг он в послевоенном 1951-м с подачи ее брата и авторитетного по тем временам искусствоведа Михаила Кацера, который получил задание от советской академии наук найти нечто эдакое, что могло бы подчеркнуть самобытность белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот так «Восходящее солнце», придуманное скромной крестьянкой, стало национальным символом. Эти ромбы – в оформлении нашей программы, а вот флаг с орнаментом, который не раз побывал и на Международной космической станции. Метаморфозы истории расследовал Виктор Пралич.

Яновская детский сад – базовая школа имени Николая Цурана расположена в сердце Сенненского района. Но и у этого провинциального учреждения много общего со всеми школами и гимназиями страны. Здесь с особым трепетом встречали сразу два праздника – День Победы и День Государственного герба и Государственного флага. А буквально в начале весны школа заняла первое место в районе за лучшее оформление уголка с государственной символикой.

Мы сімвалы помніць і ведаць павінны,

але мы не ўсё яшчэ вам расказалі

Аб важнай на сцягу графічнай дэталі.

Цікавы малюнак сялянкі Матроны,

узяты адзін са штмалікіх узораў.

Не ўсе ў даўніну ўмелі пісаць,

затое ў малюнку маглі расказаць.

Из 17 школ района этой не было равных. Здесь большое внимание уделяют настоящему патриотизму, и заключается он в первую очередь в знании своей государственной символики.