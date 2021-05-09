В этой школе создали уголок с государственной символикой. Вот как он выглядит
Новости Беларуси. Отправимся на север Беларуси, в Сенненский район, чтобы найти корни замысловатого узора на нашем флаге. Выткала его Матрена Сергеевна Маркевич еще в 1917 году. Перекочевал на белорусский флаг он в послевоенном 1951-м с подачи ее брата и авторитетного по тем временам искусствоведа Михаила Кацера, который получил задание от советской академии наук найти нечто эдакое, что могло бы подчеркнуть самобытность белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот так «Восходящее солнце», придуманное скромной крестьянкой, стало национальным символом. Эти ромбы – в оформлении нашей программы, а вот флаг с орнаментом, который не раз побывал и на Международной космической станции.
Метаморфозы истории расследовал Виктор Пралич.
Яновская детский сад – базовая школа имени Николая Цурана расположена в сердце Сенненского района. Но и у этого провинциального учреждения много общего со всеми школами и гимназиями страны. Здесь с особым трепетом встречали сразу два праздника – День Победы и День Государственного герба и Государственного флага. А буквально в начале весны школа заняла первое место в районе за лучшее оформление уголка с государственной символикой.
Мы сімвалы помніць і ведаць павінны,
але мы не ўсё яшчэ вам расказалі
Аб важнай на сцягу графічнай дэталі.
Цікавы малюнак сялянкі Матроны,
узяты адзін са штмалікіх узораў.
Не ўсе ў даўніну ўмелі пісаць,
затое ў малюнку маглі расказаць.
Из 17 школ района этой не было равных. Здесь большое внимание уделяют настоящему патриотизму, и заключается он в первую очередь в знании своей государственной символики.
Виолетта Новикова, ученица Яновского детского сада – базовой школы:
Наш флаг имеет три цвета – красный, зеленый и белый. Красный обозначает солнце, зеленый – природу, белый – свободу. И на белой полосе нарисован орнамент.
В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси? Подробности здесь.