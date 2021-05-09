«Рад, что частные компании относятся к ветеранам с вниманием». Вот как торговая сеть «Евроопт» поздравляет с Днём Победы

Новости Беларуси. Память о подвиге тех, кто сокрушил врага во время Великой Отечественной войны и отстоял независимость нашей родины, в Беларуси священна. Каждого из них страна знает поименно, старается заботиться об их нуждах, проблемах, пожеланиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И искренне поздравить с самым важным праздником – Днем Победы. Государственную инициативу поддерживает бизнес. В знак уважения и признательности торговая сеть «Евроопт» накануне 9 Мая вручила каждому ветерану продуктовый набор к праздничному столу.

Вот так шумно и с оркестром прямо во дворе своего дома принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны Василий Твердохлеб. Любимую композицию, несмотря на возраст, связист слушает стоя – привычка. В 1943-м он попал на фронт, приписав себе лишний год. Воевал в Украине, освобождал Польшу, дошел до Берлина. И сегодня счастлив. Тем более, когда столько гостей и подарков. Самая большая корзина – от «Евроопта».

Василий Твердохлеб, ветеран Великой Отечественной войны:

Это для меня очень большая радость и гордость за то, что помнят нас в стране и так к ветеранам относятся, с большим уважением, оказывают большую помощь. Очень рад, что и такие компании частные, негосударственные относятся к ветеранам с таким вниманием. Желаю им процветания и успехов в их труде.

Через полчаса делегация с подарками уже на другом конце Лиды. Здесь гостей ждет еще один герой – Николай Мычко. В лучшем костюме, на груди ценные награды. Ушел на фронт, как и все освобождал Беларусь, воевал в Восточной Пруссии.

Николай Мычко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я не могу даже рассказать той радости, которую вы принесли мне сегодня. Наша Победа пришла с великим горем, великим несчастьем, погибло людей столько. Желаю, чтобы люди трудились спокойно на благо своей родины, на благо своего народа, своей семьи и чтобы были счастливыми. В свободное время красиво и свободно отдыхали. Желаю мира.

Татьяна Базученко в блокадном Ленинграде девятилетней девочкой потеряла всю семью, сама чудом выжила. В свои 89 лет еще полна сил. В День Победы на столе, конечно же, будут подарки от «Евроопта».

Татьяна Базученко, жительница блокадного Ленинграда:

Спасибо, спасибо, большое-большое спасибо! И вам всем тоже крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в жизни, и чтобы все у вас было отлично и в семье, и везде.

Уже в Минске гостей встречает Бронислав Викторович Карпенко. Когда он должен был перейти в восьмой класс, вместе со своими друзьями вступил в партизанский отряд. Во время освобождения Минска отряд, в котором воевал юный Карпенко, разбил четыре группы оккупантов.

Спасибо. Я такого не ожидал, как вчера, сегодня.

Война перечеркнула мечту стать актрисой Валентине Павловне Чудаевой. В 17 лет девушка столкнулась с немецкой оккупацией. И все эти жестокие годы она не блистала на большой сцене, а командовала орудием зенитной артиллерии.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

Есть еще такая организация, как «Евроопт». Почему у меня сегодня пахнет пирогами и яствами вкусными? Я очень благодарна, конечно, Хрусталеву. Егорушка редко, но метко навещает меня. И я вам сегодня дарю свое наследство, которое называется Победа. Сохраните его, пронесите эту Победу. Представители власти, комментируя инициативу «Евроопта», подчеркнули, насколько важно такое внимание для участников Великой Отечественной войны.

Геннадий Владыко, заместитель председателя Лидского райисполкома:

Очень приятно, когда на территории Лидчины работает так называемоеый частно-государственный проект и частные компании. В данном случае хочу сказать о компании «Евроопт». Подключаются к чествованию ветеранов, оказанию им внимания и подготовке подарков и всех возможных знаков внимания для таких людей.

Подарки ветеранам ко Дню Победы – лишь часть благотворительной деятельности торговой сети «Евроопт». Участие в проектах и акциях – принципиальная позиция руководства компании и всего коллектива торговой сети.