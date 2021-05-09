Уже есть новые заказы. Почему электробусы МАЗ так востребованы?

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы свой подарок городу презентовал Минский автомобильный завод. В город вышла первая партия электробусов МАЗ. Напомним, поручение по производству электротехники поступило от главы государства. Предприятию удалось за год не только создать абсолютно новый продукт, но и сформировать кластер по разработке и сборке электротранспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Стриго детально изучила новинку.

Юлия Стриго, корреспондент:

Минский автомобильный завод набрал завидный темп. В прошлом месяце в город вышли автобусы третьего поколения. Сегодня на старте электроновинки. Полноценный переход на светодиоды, внедрение USB-зарядок, камер видеонаблюдения, датчиков и радаров – в электробусе все это выглядит еще органичнее, чем в традиционном транспорте. И, что важно, расход энергии на эти опции минимальный: батареи практически не ощутят нагрузки.

Первая партия – это десятка электробусов, окрашенных в фирменные цвета перевозчиков: четыре желтых предназначены для Минска, а шесть зеленых отправятся в областные центры. Электробус МАЗ создан на базе дизельного автобуса третьего поколения и максимально унифицирован с ним. Внешний вид тому подтверждение – сохранился образ зубра. Только теперь он электрический. 18 установленных батарей обеспечат запас хода до 300 километров. Такая мощность позволит бесперебойно совершать десятки рейсов на одной зарядке. Подпитываться электроэнергией техника будет ночью, и принцип достаточно простой.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Электробусы прошли все заводские испытания, мы получили полное подтверждение. Но нам нужна сегодня более широкая информация непосредственно из мест эксплуатации, чтобы понимать, как двигаться дальше. Есть уверенность, что транспорт будет работать. Сегодня есть уже новые заказы, не буду раскрывать тайны, но они есть и они за пределами нашего государства. Мы вступили в эту драку, мы знаем, что есть у нас конкуренты, которые хотят нас опередить. Наша задача – вовремя и быстро дорабатывать, если возникают какие-то вопросы, и производить очередное количество такой техники.

К особенностям комплектации можно отнести теплые кнопки, бесконтактную систему противозащемления и выдвижную аппарель для людей с ограниченными возможностями. Из интересного – USB-порты на каждом ряду сидений для зарядки смартфонов и планшетов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «‎МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы начали с электробусов, мы делаем сегодня троллейбусы. Мы видим для себя целую линейку развития и видим перспективы данного продукта на всех сопредельных рынках близлежащих государств. Он хорошо зарекомендовал себя в Киеве, он хорошо себя зарекомендовал в Санкт-Петербурге, то есть это продукт, который конкурентоспособен, технологичен, и мы надеемся, будет иметь большую долю на рынке.