Минские коммунальщики завершают работы по старту отопительного сезона. Проверили почти 6500 многоэтажек

При подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду во всех многоэтажках – а их почти 6,5 тысяч – отремонтировали и проверили внутренние системы отопления.

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В этом году значительное отличие по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году проверялась система электроснабжения и теплоснабжения в жилых домах, то в этом году мы особенно активно уделяем внимание совместно с «Госэнергогазнадзором» подготовке вентиляционных и дымовых каналов. Это проверка газоиспользующего оборудования, а также устранение тех выявленных недостатков, которые были по вентиляционным или дымовым каналам.