Минские коммунальщики завершают работы по старту отопительного сезона. Проверили почти 6500 многоэтажек
Новости Беларуси. 100 % готовность. Столичные коммунальщики завершают работы по старту отопительного сезона. Жилищными организациями Минска получены 37 из 38 паспортов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду во всех многоэтажках – а их почти 6,5 тысяч – отремонтировали и проверили внутренние системы отопления.
Всего на подготовку столичные коммунальщики затратили 39 миллионов рублей.
Тимофей Кремез, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В этом году значительное отличие по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году проверялась система электроснабжения и теплоснабжения в жилых домах, то в этом году мы особенно активно уделяем внимание совместно с «Госэнергогазнадзором» подготовке вентиляционных и дымовых каналов. Это проверка газоиспользующего оборудования, а также устранение тех выявленных недостатков, которые были по вентиляционным или дымовым каналам.
При резком похолодании в столице отопительный сезон начнется без промедлений. Как и прежде, подключение будет проходить в три этапа. Традиционно первыми тепло начнут получать школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Затем к теплу подключат жилые дома при средней температуре воздуха +8 градусов в течение пяти суток. Последними батареи потеплеют в производственных и административных зданиях.