«Количество исследований – от 3 до 5 тысяч». В Столбцовской ЦРБ открылись новые отделения

Новости Беларуси. В Столбцовской районной больнице продолжается модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вероника Сайко, корреспондент:

Столбцовская больница в этом году постоянно на слуху. Сначала ее признали лучшей в стране. Потом здесь шла активная борьба с коронавирусом. А накануне в больнице состоялось долгожданное открытие новых отделений.

Клинико-диагностическая лаборатория. Без этого отделения невозможно функционирование любой больницы. Здесь сдают кровь на биохимическое исследование, проверяют гормоны, берут анализы на онкомаркеры.

Все должно быть стерильно, поэтому лаборанты – обязательно в перчатках и масках. Кстати, после ремонта специалистам стало намного комфортнее работать: появилась новая мебель, оборудование.

Таисия Павлюкевич, заведующая клинико-диагностической лабораторией Столбцовской ЦРБ:

Являемся централизованной лабораторией. Весь район привозит нам пробы крови, и мы здесь их исследуем. В день это где-то 150 – до 200 проб. А количество исследований – от 3 до 5 тысяч.

В 2020 году у лаборантов работы прибавилось. Сейчас здесь можно сделать тест на антитела на COVID-19. С апреля проведено более 3000 исследований.

Таисия Павлюкевич:

Это исследование очень важно для клиницистов, так как на основании этого исследования выставляется диагноз COVID-19.

Чтобы посетителям было приятнее ждать прием, свой внешний вид изменили и коридоры. Холл отделения физиотерапии покрасили практически во все цвета радуги.

Людмила Некрылова, заместитель главного врача Столбцовской ЦРБ:

Ремонты производили собственными силами, своей строительной бригадой, в которой у нас 12 человек работает в штате ЦРБ. Если бы, конечно, не было коронавирусной инфекции, конечно, мы бы сделали это раньше. Думаю, что где-то в мае – апреле мы бы, конечно, и отделение лаборатории, и отделение физиотерапии были бы уже готовы.

Ни один кабинет в отделении не остался без ремонта. Зал ЛФК стал больше почти в два раза. Появилась «стенка здоровья» – это универсальный тренажер для проработки всех групп мышц. Позаботились в больнице и о самых маленьких пациентах – для них оборудовали специальный стенд. С его помощью можно развивать мелкую моторику рук.

Наталья Поднесенская, заведующая физиотерапевтическим отделением Столбцовской ЦРБ:

Здесь вот такие обычные бытовые операции, здесь можно разрабатывать мелкую моторику рук: включать – выключать, поворачивать ручки.