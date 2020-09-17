Сезон фонтанов в Минске завершится светомузыкальным шоу на реке Свислочь в районе парка Янки Купалы

Отключать фонтаны в Минске будут поэтапно 28 и 29 сентября.

Новости Беларуси. Сезон работы фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Исключение – новый фонтан на водной глади Свислочи в районе парка Янки Купалы. Он будет работать 30 сентября, в 20:30 начнется последнее в нынешнем сезоне светомузыкальное шоу. В 22:30 музыка стихнет, а в 23:00 фонтан будет отключен до весны.