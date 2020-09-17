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Сезон фонтанов в Минске завершится светомузыкальным шоу на реке Свислочь в районе парка Янки Купалы

17 сентября 2020 15:21
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Новости Беларуси. Сезон работы фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отключать фонтаны в Минске будут поэтапно 28 и 29 сентября.

Сезон фонтанов в Минске завершится светомузыкальным шоу на реке Свислочь в районе парка Янки Купалы-1

Исключение – новый фонтан на водной глади Свислочи в районе парка Янки Купалы. Он будет работать 30 сентября, в 20:30 начнется последнее в нынешнем сезоне светомузыкальное шоу. В 22:30 музыка стихнет, а в 23:00 фонтан будет отключен до весны.

Напомним, светомузыкальный фонтан в акватории Свислочи начал работу 3 июля 2020 года. Как это было, читайте здесь.

Сезон фонтанов в Минске завершится светомузыкальным шоу на реке Свислочь в районе парка Янки Купалы-4

Отметим, сейчас на обслуживании «Минскзеленстроя» 35 рукотворных гейзеров.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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