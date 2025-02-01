Здесь учились многие знаменитые белорусы! Сновская средняя школа отмечает 160-летий юбилей

От областных центров до небольших агрогородков. По всей Беларуси 1 февраля прошли традиционные встречи выпускников. Бывшие одноклассники – нынешние врачи, учителя, спортсмены и представители многих других профессий – с большим удовольствием освежили воспоминания о школьных годах и ударились в ностальгию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент: Вечер встречи выпускников – одна из самых трогательных школьных традиций, которая дает возможность встретиться со своими одноклассниками и учителями через много лет. Для Сновской средней школы сегодня праздник двойной! Ведь учреждение отмечает 160-летний юбилей! За это время учреждение вырастило не одно поколение выдающихся выпускников.

Когда-то совсем детьми по ее коридорам бегали известные сегодня деятели науки, культуры, спорта и других сфер. В их числе олимпийский чемпион 1964 года в метании молота Ромуальд Клим, а также государственный деятель – премьер-министр Беларуси в 2010-2014 годах Михаил Мясникович. Спустя почти шесть десятков лет Михаил Владимирович вновь в родных стенах. Вспоминает свои школьные годы.

Михаил Мясникович:

Те знания, которые мы получаем в школе, потом развиваются на протяжении 10, 20, а то и более лет. И уже в зависимости от того, какие у нас базовые данные, могут быть люди и врачами, и учителями. Ну и в принципе достойными людьми нашего Отечества.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Немного сегодня найдется учреждений образования, из стен которых вышли в последующем пять министров БССР и Республики Беларусь. Как говорит Президент, это храм науки. И эта школа полностью эти слова подтверждает.