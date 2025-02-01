В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

У будущих абитуриентов была возможность познакомиться с интересующими вузами, перспективами профильного образования и выбрать будущую профессию. Дни открытых дверей прошли в учебных заведениях по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно было в Минском суворовском училище. Одно из старейших учебных заведений страны посетили свыше 700 молодых людей, которые в будущем планируют связать свою жизнь со службой. Гостям рассказали об особенностях учебного процесса, жизни и быте воспитанников. Была возможность увидеть все своими глазами.

Отдельным сюрпризом стала концертная программа от суворовцев, они продемонстрировали свои таланты. Ведь, помимо обучения и физической подготовки, у ребят есть возможность реализовать свой творческий потенциал.

Иларион Сохин, учащийся гимназии № 174 Минска: У меня здесь брат учится, в этом училище, и я тоже хочу. Очень стараюсь сейчас по учебе догнать то, что упустил.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Мы видим, что интерес к суворовскому училищу ежегодно растет. На мой взгляд, это связано с тем, что качество образования, которое обеспечивает училище, плюс внимание со стороны офицеров-воспитателей, классных руководителей и педагогов, здесь 24/7. Помимо разнообразного образовательного процесса, серьезное внимание мы уделяем воспитательной работе.

Дни открытых дверей – прекрасная возможность для абитуриентов узнать о перспективных специальностях, преподавательском составе, условиях обучения в вузах и определиться с карьерой.