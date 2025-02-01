Поддержка на высшем уровне. 46 специалистов получат гранты Президента на 2025 год

Стимулирование по всем направлениям: от высоких званий до грантов Президента на воплощение перспективных идей. Такую финансовую поддержку в этом году получат 46 специалистов сфер науки, образования, медицины, культуры и молодежной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их инициативы по результатам конкурса признаны актуальными и значимыми для экономики и социальной сферы. Например, в Гродно на высшем уровне поддержаны разработки в сфере инженерной науки и медицинской психологии. Все начинается с расчетов. Вадим Хартовский, заведующий кафедрой Купаловского вуза, наглядно демонстрирует: прежде чем создать устройство, надо математически рассчитать желаемые параметры.

Скажем, движение жидкости в длинном трубопроводе. Может быть потеря равновесия. И чтобы как-то эту жидкость стабилизировать, здесь есть дополнительное управляющее воздействие.

Именно разработкой моделей регуляторов с обратной связью он усиленно занимается последние годы, защитил по теме докторскую диссертацию. Системы такого типа ранее в нашей стране практически не изучались. А необходимость есть. Например, такие устройства используются при дистанционном управлении мобильными роботами, пилотируемыми объектами или при регулировании подачи сырья в химических реакторах. Потому на важные научные исследования доктор наук получил финансирование по гранту Президента.

Вадим Хартовский, заведующий кафедрой логистики и методов управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

После защиты докторской диссертации у меня появились новые идеи, как можно конструкции регуляторов, во-первых, облегчить, во-вторых, упростить, что позволит создавать более точные системы автоматического управления.

И если в инженерном деле важна точность, то в медицинской психологии – тонкая настройка струн души. Особенно если речь о людях, которые получили инвалидность на фоне сложного психологического заболевания. Исследованиями методов помощи таким пациентам декан факультета Гродненского медицинского университета Светлана Бойко занимается уже 3 года, подключает и студентов, и врачей-интернов, которые на практике сталкиваются с такими случаями.

Вы как молодой, начинающий врач – психиатр-нарколог, возможно, будете задействованы в реализации первого пилотного исследования. И нам будет важна ваша обратная связь как представителя организации здравоохранения Брестской области.