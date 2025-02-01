Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сытое и довольное общество, избалованное полками супермаркетов и полифонией развлечений, никогда не станет единым. В чем будет единство – в поклонении заморским брендам. «Кока-кола» способна растворить идентичность пуштунов, строителей пирамид, создателей полонезов.

Политический суверенитет, экономическая самодостаточность начинаются и заканчиваются с идей, которые исповедует общество. Самые передовые технологии, самые умные города никогда не осчастливят белорусов, если потеряем связь с землей. С непокупной радостью лицезреть закат за одним столом с сябрамі или встречать на берегу Припяти рассвет с любимыми людьми – это для нас, славян, и есть настоящая и полная жизнь.