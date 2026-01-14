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Новости по тегу #Николай Башко

В Минской области выбрали лучших учеников 2025 года
14 января 2026 14:12

В Минской области выбрали лучших учеников 2025 года

Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды
08 октября 2025 13:57

Молодые специалисты и учителя с многолетним стажем – лучшие педагоги Минской области получили награды

В Молодечно чествовали лучших педагогов Минской области
01 октября 2025 15:10

В Молодечно чествовали лучших педагогов Минской области

В Логойске торжественно открыли новый детский сад
04 апреля 2025 13:56

В Логойске торжественно открыли новый детский сад

Итоги работы системы образования Минской области за 2024 год подвели в Солигорске
28 февраля 2025 13:57

Итоги работы системы образования Минской области за 2024 год подвели в Солигорске

Здесь учились многие знаменитые белорусы! Сновская средняя школа отмечает 160-летий юбилей
01 февраля 2025 17:43

Здесь учились многие знаменитые белорусы! Сновская средняя школа отмечает 160-летий юбилей

В Минском районе после капитального ремонта торжественно открыли Привольненскую школу
08 января 2025 10:37

В Минском районе после капитального ремонта торжественно открыли Привольненскую школу

В Борисове прошёл областной новогодний праздник в рамках марафона «Наши дети»
20 декабря 2024 14:24

В Борисове прошёл областной новогодний праздник в рамках марафона «Наши дети»

Зимняя сказка для всей страны! Марафон добра «Наши дети» ярко стартовал в Беларуси
16 декабря 2024 18:04

Зимняя сказка для всей страны! Марафон добра «Наши дети» ярко стартовал в Беларуси

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области
06 октября 2023 15:52

В Несвиже наградили 200 лучших педагогов Минской области

Более 80 молодых педагогов поучаствовали в велопробеге к юбилею Якуба Коласа
19 августа 2023 16:56

Более 80 молодых педагогов поучаствовали в велопробеге к юбилею Якуба Коласа

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?
15 июня 2023 14:09

Более 200 школьников собрал полевой лагерь «‎Юный спасатель» в Вилейском районе. Какая программа слёта?