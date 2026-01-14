Новости по тегу #Николай Башко

Конкурс «Ученик года» в Минской области проходит в восьмой раз.
Мне очень приятно получить такую награду. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы на рабочих местах сохранить молодых педагогов и привлечь к нашей работе.
В преддверии профессионального праздника высокой оценки своего труда удостоены более 250 человек.
Здесь созданы все условия для физического и интеллектуального развития малышей. Уютные и просторные групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, есть скалодром, медицинский блок, бассейн.
В прошлом году впервые открыли классы медицинской направленности. А в 2025-м расширят подготовку ребят по педагогическому направлению.
По всей Беларуси 1 февраля прошли традиционные встречи выпускников. В Сновской средней школе сегодня и вовсе двойной праздник. Учреждение отмечает 160-летний юбилей. Поздравить свою альма-матер приехали выпускники из разных уголков страны.
Обновили буквально все: от прилегающей территории до фасадов и учебных классов.
На главную елку центрального региона пригласили свыше тысячи мальчишек и девчонок со всех районов области.
В канун новогодних праздников люди разных профессий, рангов и званий посещают детские дома-интернаты, приемные семьи, больницы и становятся волшебниками для маленьких белорусов.
07 октября 2026 07:43
07 октября 2026 07:29
07 октября 2026 07:27
07 октября 2026 07:24
07 октября 2026 07:19
07 октября 2026 07:16
07 октября 2026 07:15
07 октября 2026 06:32