Здесь учили журналистов, расстреляли демонстрацию и было шапито: история улицы Кирова

Главной точкой отсчёта маршрутов в Минске считался Виленский вокзал. В столице он появился почти на сотню лет раньше подземки. А на улице Кирова, проходившей поблизости, как и сегодня, царило чемоданное настроение. Первое название улицы – Михайловская. В 1921 году здесь открыли БГУ и, спустя год, Советы окрестили её Университетской. Была в этом районе и улица 11 июля. Так называли участок от нынешнего вокзала до Михайловского сквера в честь освобождения города от белополяков.

И не было бы улицы Кирова вовсе, если бы не один трагический случай. Антон Рудак, историк, экскурсовод:

В 1934 году улицы 11 июля и Университетская были переименованы в честь Сергея Мироновича Кирова, который в том году был убит. Умер, по официальной версии, от террориста.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Так как это была очень популярная личность в Советском Союзе, то почти сразу в его честь начинают называть улицы и населённые пункты по всему СССР.

После войны улица Кирова имела все шансы стать главной городской «артерией» Минска! В конце 40-ых здесь начали строить величественные башни по проекту Бориса Рубаненко. Ворота в стиле сталинского барокко напоминали замок и, словно зазывали в город. Идея в голову архитектора пришла неспроста!

Антон Рудак:

Архитекторы хотели, чтобы они напоминали две башни, раскопанные во время археологических раскопок на Минском замчище, древние ворота Минска. На одной разместили часы, а на другой – герб БССР. Всё соответствует советской идеологии: солдаты, рабочие, колхозники, учителя, интеллигенты и так далее. «Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска» Тимофей Акудович:

Но после идея поменялась, решили центральный проспект пустить по площади Ленина, и улица Кирова получилась такая немного тупиковая. То есть она начинается пафосным выездом, а после сужается и упирается в реку Свислочь. До революции в этом квартале бурлила жизнь! На месте Михайловского сквера циркачи катались на одном колесе в шапито. На Коломенском рынке неподалеку собирались торговцы. Свидетель тех времен и кирпичный особняк. В начале ХХ века в нём находилось полицейское управление. 18 октября 1905 года здесь установили пулемёты, чтобы обуздать рабочих на демонстрации. Страшный Курловский расстрел унёс десятки жизней. А с 1913 года в этом доме иностранные языки стали зубрить гимназистки. Это было одно из самых престижных учебных заведений Минска. В списках была только «золотая» молодёжь!

Антон Рудак:

После революции это здание национализировали, а её создательница Рейман была вынуждена переехать в Ленинград. Сегодня здесь находится суд ЕврАзЭС. Ходили на политические обеды, а в кинотеатрах курили: как отдыхали минчане в XIX веке Ещё один шедевр архитектуры сохранился на Кирова, 11. Это здание построено в начале ХХ века, как доходный дом Ядвиги Костровицкой. Предприимчивая дворянка была сестрой мецената Эдварда Войниловича, который строил Красный костёл в Минске. В доме были аптека, магазины, а на первом этаже размещалось управление Либаво-Роменской железной дороги. Модерн от архитектора Краснопольского и по сей день выглядит оригинально. Правда, война не уберегла башенку. Но несмотря на невосполнимые утраты, улица Кирова – настоящая аллея памятников.

Здесь можно изучать историю архитектуры Минска. Тимофей Акулович:

Кирова, 21. В 20-ые годы тут открылся коммунистический университет. Это первое место, где в Беларуси начали готовить журналистов. По улице Кирова хоть и не прошёл центральный проспект, зато она стала номенклатурным кварталом. В советское время здесь размещались городской и областной комитеты партии. А в 1938 году для чиновников и элиты построили высоклассную гостиницу «Беларусь». Здание возвели по проекту Александра Воинова в стиле постконструктивизма. Уже тогда здесь был ресторан и бильярд. Свое название она не меняла до 70-ых, пока не появился одноимённый отель на Коммунистической. Тогда кировскую гостиницу переименовали в «Свислочь». Своего функционала здание не утратило и по сей день, правда, 5 «звёзд» красуются уже под другим названием. Тимофей Акулович:

Один из самых ярких примеров сталинского ампира – это министерство сельского хозяйства. Архитектор Иванов передаёт смысл этого сельского хозяйства, которое должно быть всегда очень урожайным. Стадион «Динамо» – символ Кирова и Олимпиады-80! Тогда ему выпала честь принимать футбольные четвертьфиналы.

Максим Лунев, экскурсовод:

Было реконструировано поле. Например, газон готовили целых 2 года. Кроме того, нужно было настроить специальную трибуну, чтобы увеличить вместимость стадиона. Появились отдельные помещения для прессы и отдельные массажные кабинеты для спортсменов. До революции в этом районе было еврейское кладбище, где были похоронены известные деятели страны. В 1934, когда построили стадион, его стёрли с лица города. Правда, с этим некрополем связана своя легенда…

Антон Рудак:

Был там похоронен минский раввин Гальперин. И есть данные, что эту могилу не могли разрушить даже при стройке «Динамо». Есть поверье, что кто дотронется до этого памятника, к этой могиле, тот сам погибнет. Скоро улица Кирова, как и в 1980 году, соберёт лучших спортсменов мира и станет центром притяжения для туристов.