«Как платить? Мы же выиграли!» Пенсионеры пошли в ресторан на презентацию постельного белья, вернулись с пылесосом и без денег
Отправились в ресторан на шоу уникальных товаров, вернулись домой с пылесосом и оказались без денег. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», как 77-летняя минчанка накануне дня рождения и сама не заметила, как осталась без средств к существованию.
Свой праздник женщина встретила в слезах.
Валентина Заболоцкая:
Звонили, приглашали на презентацию: «Будет очень интересно. Будем рассказывать и показывать. Проведёте чудесно вечер». Ну, мы с мужем решили сходить. Сначала показывали, рассказывали про постельные принадлежности. Конечно, всё красивое. Говорили, что лечебное, и что спать здорово.
А потом раздали карточки, и оказалось, что муж выиграл пылесос.
Счастливые, ничего не подозревающие пенсионеры отправились за подарком. Отчего-то в затемнённое помещение, где у Валентины Разумеевны попросили автограф.
Валентина Заболоцкая:
Пошли подписывать, но там всё было в полумраке. Там ещё две девушки оформляли.
Никто не читал, никто не знакомился с этими документами. Вот, мол договор, что вы выиграли, нам нужно оформить. Расписывайтесь.
И ещё дали в подарок, как они говорили, матрац, покрывало и подушечки. Принесли всё и говорят: платите. Я говорю, не поняла: как платить, мы же выиграли?! Но я была в каком-то тумане. Я никогда раньше такого не видела. Говорю, у меня дома нет таких денег, ещё пенсия далеко. Он говорит: а другими деньгами? Ну, вот долларами, я говорю. Он говорит: долларами мы не берём. Это был вечер, банк ещё работал.
Муж посчитал и взял деньги, сколько надо было – 850 долларов. И чек у нас, всё оплачено.
И он уехал. С 850 долларов дал 50 рублей сдачи.
Боги агрессивных продаж не оставляют гражданам шанса и так присаживаются на уши, что и без того худые кошельки пенсионеров вовсе пустеют, а порой, камнем и на душу, и на шею давит кредитный договор.
Ещё одна сторона проблемы – владельцы помещений, которые соглашаются сдавать площади «гастролёрам». Презентации проводятся в кафе, ресторанах и даже в Домах культуры. Но конечно, у них есть алиби: «Откуда мы знали?», «Почему мы должны отказать?», «А какой закон мы нарушили?»
На деле – просто очень хочется получить деньги за аренду.
Валентина Заболоцкая:
Это какое-то наваждение! Передо мной стоял парень – я никогда не видела выражения такого лица! Я ещё на презентации заметила: мы с мужем сидели в первом ряду, и я говорю, почему так парень смотрит? Всё лицо его играло!
Я думаю, что это безобразие! Почему не пресекают, что они рекламируют и посылают к людям? Неужели бы они сделали это со своими родителями?
Придя в себя, супруги, согласно букве закона, составили письменное обращение с просьбой договор расторгнуть. Однако получили ответ: в расторжении договора семье Заболоцких отказано. Деньги, а это 1 700 белорусских рублей, возвращать им не собираются. Сегодня минчане в смятении и с последней надеждой обратились на «горячую» линию телеканала СТВ. В первую очередь, с нюансами истории знакомится юрист программы, и вскоре выносит свой вердикт.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае можно говорить о том, что сделка совершена под психологическим воздействием, не исключено и введение в заблуждение. Так что при определённых обстоятельствах можно признать сделку недействительной, а также
расторгнуть договор и вернуть уплаченную сумму.
Ситуация для немолодых потребителей осложняется тем фактом, что офис находится в Гродно. Пенсионеры не имеют возможности в поисках правды отправиться за 283 километра.
Делаем звонок в организацию, и вскоре удаётся найти концы запутанной истории. Татьяна Ивановна Симонович, директор той самой организации согласилась прокомментировать ситуацию и ответить на парочку наших вопросов.
Татьяна Симонович, директор фирмы (по телефону):
Это элементарно акция, которая проводится в рамках работы компании.
Есть три типа акции. К примеру, если клиент приобретает комплект, он может при приобретении либо воспользоваться скидкой, либо получить какие-то подарки.
Давайте вспомним, что именно в нашей стране продавалось и навязывалось под дикие кредитные условия за последние годы. Посуда-нержавейка. Кастрюльки, сковородки с мифическими потребительскими качествами, которые ничем, кроме несоразмерной цены, не отличаются от продающихся в соседнем магазине. Косметика. Покрывала, одеяла и постельное бельё. Массажные кресла.
Подобным агрессивным образом, вплоть до наглого проникновения в жилища, навязывались услуги оконщиков, продавцов фильтров для воды, компьютерщиков и электриков.
Татьяна Симонович:
На сегодняшний момент, по договору, заключённому Валентиной Разумеевной, было принято решение о расторжении договора.
Возможно, в будущем будут приняты законы, резко ограничивающие агрессивную торговлю, презентации и даже возникнет запрет на заключение кредитных бумаг в помещениях-однодневках, снятых кочующими продавцами всякой всячины на денёк-другой, или, вообще, на дому у граждан.
Но пока единственным по-настоящему действенным оружием остаётся ёмкое слово, желание уладить конфликт и собственная сознательность.