«Как платить? Мы же выиграли!» Пенсионеры пошли в ресторан на презентацию постельного белья, вернулись с пылесосом и без денег

А потом раздали карточки, и оказалось, что муж выиграл пылесос.

Валентина Заболоцкая: Звонили, приглашали на презентацию: «Будет очень интересно. Будем рассказывать и показывать. Проведёте чудесно вечер». Ну, мы с мужем решили сходить. Сначала показывали, рассказывали про постельные принадлежности. Конечно, всё красивое. Говорили, что лечебное, и что спать здорово.

Отправились в ресторан на шоу уникальных товаров, вернулись домой с пылесосом и оказались без денег. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться» , как 77-летняя минчанка накануне дня рождения и сама не заметила, как осталась без средств к существованию.

Счастливые, ничего не подозревающие пенсионеры отправились за подарком. Отчего-то в затемнённое помещение, где у Валентины Разумеевны попросили автограф.

Валентина Заболоцкая:

Пошли подписывать, но там всё было в полумраке. Там ещё две девушки оформляли.

Никто не читал, никто не знакомился с этими документами. Вот, мол договор, что вы выиграли, нам нужно оформить. Расписывайтесь.

И ещё дали в подарок, как они говорили, матрац, покрывало и подушечки. Принесли всё и говорят: платите. Я говорю, не поняла: как платить, мы же выиграли?! Но я была в каком-то тумане. Я никогда раньше такого не видела. Говорю, у меня дома нет таких денег, ещё пенсия далеко. Он говорит: а другими деньгами? Ну, вот долларами, я говорю. Он говорит: долларами мы не берём. Это был вечер, банк ещё работал.

Муж посчитал и взял деньги, сколько надо было – 850 долларов. И чек у нас, всё оплачено.

И он уехал. С 850 долларов дал 50 рублей сдачи.

Боги агрессивных продаж не оставляют гражданам шанса и так присаживаются на уши, что и без того худые кошельки пенсионеров вовсе пустеют, а порой, камнем и на душу, и на шею давит кредитный договор.

Ещё одна сторона проблемы – владельцы помещений, которые соглашаются сдавать площади «гастролёрам». Презентации проводятся в кафе, ресторанах и даже в Домах культуры. Но конечно, у них есть алиби: «Откуда мы знали?», «Почему мы должны отказать?», «А какой закон мы нарушили?»

На деле – просто очень хочется получить деньги за аренду.

Валентина Заболоцкая:

Это какое-то наваждение! Передо мной стоял парень – я никогда не видела выражения такого лица! Я ещё на презентации заметила: мы с мужем сидели в первом ряду, и я говорю, почему так парень смотрит? Всё лицо его играло!