«Инженеру больше всего от птиц достаётся»: история скульптур на «Воротах Минска»

На Привокзальной площади открыты для всех гостей ворота Минска.
На Привокзальной площади открыты для всех гостей ворота Минска.
Визитная карточка архитектора Бориса Рубаненко.
Самый узнаваемый силуэт нашего города охраняют защитники.
Роман Абрамчук, культуролог и экскурсовод:
Это – инженер, которому, кстати, больше всего от птиц достаётся.
Это – партизанка, красноармеец и колхозница.
Очень типичные образы советского времени, особенно 50-ых годов – послевоенного десятилетия. Разве что инженер немножко выбивается.
Они встречают и провожают всех, кто приезжает или покидает столицу.
Роман Абрамчук:
Сразу скажу, что это – не оригиналы. К сожалению, оригиналы, поскольку были из нестойких материалов, просто были демонтированы в 70-ые годы.
И в 2000-ые годы, во время реставрации всего комплекса… Вообще, нужно сказать, что вся архитектура того времени – очень ансамблевая. И нельзя отреставрировать некий кусочек здания, нужно, в любом случае, всё сразу, весь комплекс, во всём масштабе.
Пришлось и за скульптуры браться, восстанавливать.
По старым эскизам вышли на Андрея Заспицкого – мастера, который был очень пожилого возраста – нашли его и он делал скульптуру инженера, восстанавливал скульптуру инженера, которую делал ещё в 50-ые годы.
Фактически, повторил свою работу.
Остальные скульптуры делались по эскизам уже молодыми мастерами, образы были восстановлены. И надо заметить, что эти скульптуры уже сделаны из нового материала – силумина – современного сплава, который более долговечный, более выгодный для размещения на таких фасадах.
«Давайте будем давать им имена, придумывать про них истории»: легенды и факты о минских скульптурах на крышах