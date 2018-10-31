Ходили на политические обеды, а в кинотеатрах курили: как отдыхали минчане в XIX веке

Это сегодня Минск – одна из самых красивых европейских столиц, а в конце XIX века в городе почти не было туристов.

В 1873-м город становится железнодорожным транспортным узлом, связывающим Балтику с Украиной и Европу с Россией. Сразу после этого губернский город превращается в центр притяжения для промышленников и торговцев. Повлияла на процесс урбанизации и отмена крепостного права. Многие крестьяне отправляются в Минск за лучшей жизнью.

Число жителей растёт. На пике индустриализации город именуют крупным культурным центром с претензией на цивилизованный досуг. Одни отдавали преимущество пешим прогулкам, других привлекали пышные балы, деловые приёмы и светские рауты. А кто-то и вовсе мог пуститься во все тяжкие. Зрелищные искусства на стыке XIX-XX веков буквально захлестнули горожан. Помпезной театральной жизнью удивляла и Ратуша.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Здесь прогуливалась выходными днями достопочтенная публика, для которой на выходных с балконов Ратуши играл городской оркестр. Уже в 1857 году Ратуша была снесена. И все городские тусовки перенеслись в дом губернатора, который находился в том месте, где сейчас располагается гимназия-колледж при Белорусской академии музыки.

Великосветская же публика была завсегдатаем популярных салонов, в которых эстеты обсуждали литературу, моду, слушали камерную музыку. Абонемент на посещение подобных заведений имели лишь сливки общества. Татьяна Долгач:

Наиболее известной строительницей подобных домов стала Ядвига Костровицкая, младшая сестра Эдварда Войниловича.

Она в своих домах устраивала специальные политические обеды, где поднимались, действительно, очень важные, злободневные вопросы того времени. Излюбленным занятием местной публики долгое время всё же оставались балы. Они проходили в огромных богатых залах, освещённых множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных настенных подсвечниках. Здесь играли в карты, сплетничали и философствовали. Татьяна Долгач:

В 1890 году в Минске появился первый зимний театр – сегодняшний драматический театр им. Янки Купалы. Он имел подковообразный зрительный зал, который легко модифицировался.

Поэтому можно было не только присутствовать на театральных представлениях, но и устраивать балы. Что минчане с удовольствием и делали. Любители размеренного релакса предпочитали бродить по тихим аллеям парков и скверов. Татьяна Долгач:

Одним из самых любимых мест отдыха минчан являлся Александровский сквер. Правда, отдых здесь могла позволить себе только богатая публика, поскольку вход сюда был платным.

Поэтому большинство местных с удовольствием коротали свободные дни в Губернаторском саду – сегодня это парк Горького.

Здесь же можно было увидеть пилотирование первого воздушного шара.

Но лицезрели это чудо техники лишь горожане, прошедшие своеобразный фейс-контоль. Вход на территорию был заказан неопрятным минчанам. Чуть позже Губернаторский сад трансформировался в спортивную площадку, где обосновался первый стадион с велотреком, арены для тенниса и гимнастические снаряды.

В праздничные дни парк наполняла музыка, а в павильоне-клубе устраивали танцы. Уже в конце XIX века в городскую жизнь плотно вошёл синематограф. Татьяна Долгач:

Нынешняя улица Ленина когда-то называлась Губернаторской, и здесь находилось большинство минских кинотеатров. В том числе, знаменитый «Иллюзион».

Интересно, что некоторое время можно было занимать любые свободные места в кинотеатре, даже на проходе. Долгое время даже разрешалось курить внутри. Но кинотеатр «Иллюзион» серьезно поплатился за это: в начале XX века произошёл серьёзный пожар. В начале XX века в Минске насчитывалось несколько частных библиотек, правда, пользоваться ими могли лишь избранные. Чтобы удовлетворить спрос, владельцы книжных лавок выдавали литературу на дом. Однако, несмотря на то, что публика выбирала для отдыха приличные места и занятия, нравы тогдашнего Минска не всегда были пуританскими.

Татьяна Долгач:

Дело в том, что Минск когда-то являлся городом размещения солдат. И нет ничего удивительного, что здесь процветал игорный бизнес. За излишества необоснованно принимали щегольство минчан. Их «новомодность» была широко известна на всю страну. Татьяна Долгач:

На сегодняшних улицах Комсомольской и Революционной в своё время находилось огромное количество гостиниц.

Минск в глазах других жителей Российской Империи выглядел не совсем добропорядочным, и это странно. Здесь было множество магазинов гламурных, парфюмерных, молодёжь любила одеваться со вкусом. Плюс обилие симпатичных девушек. Сегодня сфера развлечений в Минске развита, как никогда. В столице можно найти отдых на любой вкус и кошелёк.