Строитель взял 400 долларов и скрылся: официальный договор не спас минчанку от афериста

Они берут предоплату и исчезают с деньгами клиентов. Как не стать жертвой строительных аферистов, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

С начала 2018 года в стране от действий недобросовестных строителей пострадало более 100 белорусов. И если истории у всех разные, то схема обмана одна:

мастер берет предоплату и, ещё не начав работы, на связь с клиентом больше не выходит.

Сегодня строительный бизнес процветает, а вместе с ним растёт и количество лже-мастеров. В похожую историю попала и минчанка Татьяна Ковалева.

Татьяна Ковалева:

Данное здание не утеплялось очень много лет. Некомфортное проживание в квартире из-за тепловых изменений, стены холодные. Из-за этого было решено утеплить фасад здания.

Три года назад утепление фасадов жилых домов убрали из перечня обязательных во время капитального ремонта. Утеплять дом в большинстве случаев жильцам приходится за свой счёт.

Жить в холодной квартире с маленьким ребёнком Татьяна больше не могла, поэтому решила вложить сбережения, казалось бы, в нужное дело, но в итоге «попала на деньги».

Татьяна Ковалева:

Все соседи, которые ко мне приходят в гости, друзья, приятели, они говорят, что очень холодно в квартире.

В середине октября обратилась в компанию «Переделка.24».

Данный сайт очень разрекламирован, очень хорошие отзывы. Что специалисты будут подобраны хорошие. Там это всё гарантировали. При звонке в данную компанию, мне сказали, что подберут нужную бригаду, и от них она окажет услугу.