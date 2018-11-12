Строитель взял 400 долларов и скрылся: официальный договор не спас минчанку от афериста
Они берут предоплату и исчезают с деньгами клиентов. Как не стать жертвой строительных аферистов, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
С начала 2018 года в стране от действий недобросовестных строителей пострадало более 100 белорусов. И если истории у всех разные, то схема обмана одна:
мастер берет предоплату и, ещё не начав работы, на связь с клиентом больше не выходит.
Сегодня строительный бизнес процветает, а вместе с ним растёт и количество лже-мастеров. В похожую историю попала и минчанка Татьяна Ковалева.
Татьяна Ковалева:
Данное здание не утеплялось очень много лет. Некомфортное проживание в квартире из-за тепловых изменений, стены холодные. Из-за этого было решено утеплить фасад здания.
Три года назад утепление фасадов жилых домов убрали из перечня обязательных во время капитального ремонта. Утеплять дом в большинстве случаев жильцам приходится за свой счёт.
Жить в холодной квартире с маленьким ребёнком Татьяна больше не могла, поэтому решила вложить сбережения, казалось бы, в нужное дело, но в итоге «попала на деньги».
Татьяна Ковалева:
Все соседи, которые ко мне приходят в гости, друзья, приятели, они говорят, что очень холодно в квартире.
В середине октября обратилась в компанию «Переделка.24».
Данный сайт очень разрекламирован, очень хорошие отзывы. Что специалисты будут подобраны хорошие. Там это всё гарантировали. При звонке в данную компанию, мне сказали, что подберут нужную бригаду, и от них она окажет услугу.
Опытные сотрудники, точные сроки, а главное – качество выполненных работ – вот что гарантировали на официальном сайте компании. Однако девушка даже не подозревала, что фирма будет играть лишь роль посредника. Договор нужно будет заключать с мастером напрямую, и, получается, никакой ответственности компания не несёт.
Татьяна Ковалева:
19 октября от «Переделка.бай» приехал специалист, который должен был не только измерить фасад, но и в течение 5 рабочих дней оказать услугу. Он снял обувь, прошел на кухню, все замеры сказал: замеры окон, все дальнейшие материалы перечислял, посмотрел толщину фасада, он действительно,
якобы, собирался выполнить данную работу, поэтому никакого подозрения он у меня не вызвал.
Но стоило Татьяне перевести предоплату, как мастер бесследно исчез.
Татьяна Ковалева:
400$ было оплачено. Это 50% по договору от данной услуги. Чумаченко Дмитрий, как выяснилось, – он предоставил договор, там стоит печать со всеми реквизитами, даже адрес, где он якобы снимает офис, где он, вообще, никогда не появлялся. Движений со стороны фирмы для устранения проблемы с этим человеком не было.
При звонке в данную организацию не было указано, что никто не будет нести ответственность и приедет «левый» человек.
Деньги – не факт, что, вообще, вернут, но сумма немаленькая.
Сегодня сотрудники той самой фирмы уверяют: такие случаи в их многолетней практике – редкость.
Анна Ковалева, менеджер по персоналу:
Мы – бесплатный справочно-информационный портал, который предоставляет подрядчика заказчику. Мы ищем строительный персонал.
Все подрядчики, которые обращаются к нам – это люди, которых мы тщательно проверяем, с ними заключается договор.
В данном случае оказался недобросовестным подрядчик. К сожалению, первый раз в нашей практике мы столкнулись с такой ситуацией.
Почему обо всех этих нюансах Татьяна узнала только после случившегося, остаётся загадкой. Но девушка уверена, узнай она об этом раньше – всё могло бы сложиться иначе. Однако сегодня ей приходится обрывать телефон в попытках дозвониться горе-мастеру.
Последний на связь не выходит. Однако отвечать перед законом аферисту всё же придётся.
Дарина Гулюта, юрист:
В силу того, что исполнитель нарушил срок исполнения обязательств, предусмотренных договором, потребителю необходимо обратиться с письменным требованием к самому исполнителю.
В данной ситуации потребитель имеет право назначить новый срок выполнения работ, либо требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы.
В случае, если исполнитель намеренно завладел денежными средствами и не собирался исполнять принятые на себя обязательства, потребитель имеет право обратиться в правоохранительные органы.
Татьяна уже написала заявлению в милицию и готова отстаивать свои права дальше, но только через суд.