«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог готовы выехать 750 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуацию в этой области 12 ноября обсуждали на совещании в Мингорисполкоме.

Зима может преподнести разные испытания и реагировать на них нужно мгновенно. Дорожники уже несут круглосуточное дежурство. Что касается противогололедных реагентов – город располагает достаточным их количеством.