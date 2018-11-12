«Сбоев в работе в зимний период не будет». В Минске закупили более 38 тысяч тонн противогололёдных материалов

Новости Беларуси. Дорожные службы готовятся к зимним снегопадам. Так, в Минске уже закуплено более 38 тысяч тонн противогололедных материалов, на расчистку дорог готовы выехать 750 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию в этой области 12 ноября обсуждали на совещании в Мингорисполкоме.
Зима может преподнести разные испытания и реагировать на них нужно мгновенно. Дорожники уже несут круглосуточное дежурство. Что касается противогололедных реагентов – город располагает достаточным их количеством.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Противогололедные реагенты проходят согласование по всем инстанциям. Потому работаем на основании уже проверенных.
Сейчас вносятся микроэлементы в почву, чтобы снизить негативное воздействие на почву. Вообще, мы проводим обучение для работы в зимний период с водителями, также инструктируем.
При прохождении колонны мы часто взаимодействуем с сотрудниками УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сбоев в работе в зимний период не будет.
В этом сезоне в Минске будет работать снегоплавильный пункт, а для складирования осадков определено 10 площадок.