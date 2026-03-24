Новости по тегу #Ирина Вабищевич

По последним данным, на территории Минской области карательные операции проводились в более чем 12,5 тысячи сельских населенных пунктах.
Он предлагает познакомиться с тайнами Игуменского уезда, побывать в «парижском кафе» пространства знаменитого художника Хаима Сутина, а также поклониться святыням и почтить память жертв Холокоста.
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