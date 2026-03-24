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Новости по тегу #Ирина Вабищевич

Список сожженных деревень Червенского района пополнился оперативными данными
24 марта 2026 14:30

Список сожженных деревень Червенского района пополнился оперативными данными

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси
13 января 2026 08:41

«Смиловичи-Червень: от прошлого к настоящему» – новый турмаршрут презентован в Беларуси

Прорыв в изучении нервной системы и признание Кембриджем. Чем ещё известен белорусский учёный Давид Голуб?
07 сентября 2021 15:05

Прорыв в изучении нервной системы и признание Кембриджем. Чем ещё известен белорусский учёный Давид Голуб?

«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку
14 мая 2021 14:57

«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района
11 июня 2020 12:03

Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района