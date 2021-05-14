Юлия Артюх: «Человека, который видел войну, никогда не заставишь поднять бчб-флаг над головой»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Празднование дня Победы прокатилось чередой мероприятий по всей стране. На торжественном возложении венков к монументу на площади Победы ветераны высказали слова поддержки Президенту, а он в свою очередь поблагодарил их за подвиг.

Мы помним! В то время как в соседней Украине народ, которой плечом к плечу с другими народами сражался с немецко-фашистскими захватчиками, ветеранов унижали националисты, когда те шли почтить память погибших.

Юлия Артюх:

Понять боль победителей, которые видели своими глазами зверства и ужасы войны, невозможно.

Можете представить себе 9 Мая без чествования этой Великой Победы? Задайтесь этим вопросом, ведь двигатели мятежа в Беларуси тоже уничтожали бы все, что напоминает о подвиге советского народа. Возможно, это заказ иностранных государств – стереть эту память, чтобы снова устроить геноцид.