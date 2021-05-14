Юлия Артюх: «Человека, который видел войну, никогда не заставишь поднять бчб-флаг над головой»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Празднование дня Победы прокатилось чередой мероприятий по всей стране. На торжественном возложении венков к монументу на площади Победы ветераны высказали слова поддержки Президенту, а он в свою очередь поблагодарил их за подвиг.
Мы помним! В то время как в соседней Украине народ, которой плечом к плечу с другими народами сражался с немецко-фашистскими захватчиками, ветеранов унижали националисты, когда те шли почтить память погибших.
Юлия Артюх:
Понять боль победителей, которые видели своими глазами зверства и ужасы войны, невозможно.
Можете представить себе 9 Мая без чествования этой Великой Победы? Задайтесь этим вопросом, ведь двигатели мятежа в Беларуси тоже уничтожали бы все, что напоминает о подвиге советского народа. Возможно, это заказ иностранных государств – стереть эту память, чтобы снова устроить геноцид.
Юлия Артюх:
Поработить победителей невозможно. Поэтому задача – перепрошить, перепрограммировать последующие поколения. Ветеранов и свидетелей войны во всем мире осталось мало, а теми, кто не помнит и не знает, все легче и легче манипулировать. Человека, который видел войну, никогда не заставишь поднять бчб-флаг над головой.
Почему мы так много говорим об этом? Потому что раньше, щадя чувства современных немцев, слишком долго молчали. Не акцентировали внимание на том, что мы наследники победителей, чтобы не породить в сердцах наших людей ненависть и злость за страдания предшественников.
Юлия Артюх:
Этим современные белорусы доказали, что мы за сохранение мира! Ради памяти павших...
Ужасающим примером перепрошивки молодых людей стала трагедия в Татарстане. Россия сейчас тоже подвержена атакам и расшатыванию государственного строя. Стрелявший оказался активистом штаба Навального. Такое ощущение, что под ширмой оппозиции не что иное, как террористическая группировка.
Юлия Артюх:
В интернете есть видео допроса террориста, он просто всех ненавидит. Убил детей и учительницу. За что? Почему?
Абсолютно никакого оправдания этому преступлению нет. Скорбим вместе с Татарстаном...
В студии с вами была Юлия Артюх, а складки в обществе мы обязательно разгладим вместе.
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