«Каласавiны-2023»: в Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа

Новости Беларуси. Его имя стало символом целой эпохи. В Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа. На малой родине классика литературы гостей сегодня встречали стихами и песнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционные «Каласавiны» принимают мемориальные усадьбы «Акинчицы», «Альбуть» и «Смольня». В произведениях уроженца столбцовской земли воспеты неукротимый дух и самобытность всего белорусского народа. Творчеству Якуба Коласа посвящены тысячи исследований. И с годами интерес к творческой и личной биографии одного из основателей белорусского литературного языка не угасает.