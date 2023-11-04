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«Каласавiны-2023»: в Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа

04 ноября 2023 14:08
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Новости Беларуси. Его имя стало символом целой эпохи. В Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа. На малой родине классика литературы гостей сегодня встречали стихами и песнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каласавiны-2023»: в Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа-1

Традиционные «Каласавiны» принимают мемориальные усадьбы «Акинчицы», «Альбуть» и «Смольня». В произведениях уроженца столбцовской земли воспеты неукротимый дух и самобытность всего белорусского народа. Творчеству Якуба Коласа посвящены тысячи исследований. И с годами интерес к творческой и личной биографии одного из основателей белорусского литературного языка не угасает.

«Каласавiны-2023»: в Беларуси празднуют день рождения Якуба Коласа-4

Ирина Матяс, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Якуб Колас – гэта наша ўсе, бо ён брэнд беларускай літаратуры. Усе яго творы паказваюць беларускую літаратуру на міжнародным узроўні як тое, што мы асобная нацыя, якая мае свой багаты вопыт, традыцыі, якія Якуб Колас захаваў у сваіх творах. Паэму «Новая зямля» можна лічыць як краязнаўчы музей. Пачытаць, як жылі нашы продкі, сяляне ў канцы XIX стагоддзя, захоўваць гэтыя традыцыі і адчуваць сябе беларусам.

В рамках «Каласавiн» прошла научная конференция, где к белорусским литературоведам подключились ученые из России и даже Китая.

# Праздники # общество # Ирина Матяс # Фотофакт

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