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Посевная в Беларуси набирает обороты. Вот какие планы у аграриев

25 апреля 2023 17:10
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность – одно из приоритетных направлений развития государства. С улучшением погоды посевная в нашей стране набирает обороты. Сев ранних яровых аграрии планируют завершить до 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посевная в Беларуси набирает обороты. Вот какие планы у аграриев-1

Сельхозработы в Брестской, Гродненской и Минской областях уже на финише. Витебский, Могилевский и Гомельский регионы также идут по графику. В отдельных районах страны процесс сдерживается из-за переувлажнения почвы. До 9 мая планируют завершить основной сев технических культур – льна и сахарной свеклы. Также идет подготовка к посадке кукурузы. Добиться хороших результатов аграриям помогает современная техника. Она позволяет выполнять любые виды и объемы работ, в том числе в усиленном режиме.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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