Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя

Повысить справедливость и цифровизировать налоговую систему. Такие задачи стоят перед новым руководителем профильного ведомства. Министра по налогам и сборам коллективу 14 января представил Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кийко с этой сферой хорошо знаком. За плечами – богатый опыт. Его деятельность на прежнем посту была связана с финансовой системой. В зону ответственности входила разработка и совершенствование налогового законодательства.

Обращаясь к коллективу ведомства, новый руководитель заявил, что намерен и далее развивать деловую активность в стране. Особое внимание будет уделено цифровизации.