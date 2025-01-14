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Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя

14 января 2025 18:45
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Повысить справедливость и цифровизировать налоговую систему. Такие задачи стоят перед новым руководителем профильного ведомства. Министра по налогам и сборам коллективу 14 января представил Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя-2

Дмитрий Кийко с этой сферой хорошо знаком. За плечами – богатый опыт. Его деятельность на прежнем посту была связана с финансовой системой. В зону ответственности входила разработка и совершенствование налогового законодательства. 

Обращаясь к коллективу ведомства, новый руководитель заявил, что намерен и далее развивать деловую активность в стране. Особое внимание будет уделено цифровизации.

Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя-4

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Надо повышать справедливость налоговой системы. И там, где необходимо платить налоги, необходимо это делать. В тех сферах или в тех отраслях, где есть недостаточный уровень налогообложения, надо его доводить до разумного предела. 

Необходимо повышать аналитические функции налоговой системы на основании цифровизации экономики, цифровизации процессов, которые сейчас происходят. С умом использовать эти данные. 

Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя-6

14 января нового руководителя представили коллективу Министерства антимонопольного регулирования и торговли. До настоящего времени Артур Карпович занимал должность советника отделения посольства Беларуси в России в Уфе. Вице-премьер Николай Снопков отметил, что на новом месте министру пригодится его опыт с точки зрения правильного построения действий государства.

# Дмитрий Кийко # Роман Головченко # Министерство по налогам и сборам

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