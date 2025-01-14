Головченко представил Министерству по налогам и сборам нового руководителя
Повысить справедливость и цифровизировать налоговую систему. Такие задачи стоят перед новым руководителем профильного ведомства. Министра по налогам и сборам коллективу 14 января представил Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Кийко с этой сферой хорошо знаком. За плечами – богатый опыт. Его деятельность на прежнем посту была связана с финансовой системой. В зону ответственности входила разработка и совершенствование налогового законодательства.
Обращаясь к коллективу ведомства, новый руководитель заявил, что намерен и далее развивать деловую активность в стране. Особое внимание будет уделено цифровизации.
Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Надо повышать справедливость налоговой системы. И там, где необходимо платить налоги, необходимо это делать. В тех сферах или в тех отраслях, где есть недостаточный уровень налогообложения, надо его доводить до разумного предела.
Необходимо повышать аналитические функции налоговой системы на основании цифровизации экономики, цифровизации процессов, которые сейчас происходят. С умом использовать эти данные.
14 января нового руководителя представили коллективу Министерства антимонопольного регулирования и торговли. До настоящего времени Артур Карпович занимал должность советника отделения посольства Беларуси в России в Уфе. Вице-премьер Николай Снопков отметил, что на новом месте министру пригодится его опыт с точки зрения правильного построения действий государства.