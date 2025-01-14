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Выборы-2025. Экстренные службы отработали алгоритм действий на случай ЧС

14 января 2025 18:49
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В дни проведения президентских выборов для обеспечения безопасности на избирательных участках будут задействованы более 5 тысяч сотрудников МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на боевом дежурстве стоят 1,5 тысячи единиц техники, организована работа оперативных групп во всех регионах страны. 14 января во время тактико-специального учения, которое прошло в Минской области, МЧС совместно с МВД и Минздравом отработало взаимодействие в случае чрезвычайной ситуации.

В центре внимания экстренных служб – вопросы пожарной безопасности, отработка планов эвакуации, а также оказание первой помощи пострадавшим. Участникам учения необходимо было оповестить и вывести людей, а также принять меры по задержанию преступника. Задача членов избирательной комиссии в такой ситуации не только спасти себя, но и обеспечить сохранность заполненных бюллетеней.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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