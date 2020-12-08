«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу?

Какие планы на Беловежскую пущу были у немецких захватчиков? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Интерес к уникальным угодьям местных не удивил, а предложение скорее позабавило. В разные годы на пущу имели виды и не раз хотели выкупить ее. Уникальные лесные угодья не давали покоя заядлым охотникам во все времена.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Она была местом охоты князей, польских королей, российских императоров, генеральных секретарей. Естественно, они сохраняли пущу для того, чтобы здесь охотиться и сохранить такое редкое животное, исчезнувшее уже повсеместно в Европе, как зубр.

Но время Первой мировой пуще здорово досталось. Немцы проложили по ее территории 300 с лишним километров железнодорожного полотна, а ценную древесину нещадно рубили и вывозили к себе на родину.

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Они хотели ее вырезать под ноль, были вырезаны многовековые 600-800-летние дубы, сосны. Пуща фактически была уничтожена за период господства здесь немцев. С 1915 по 1918 годы по подсчетам ученых было уничтожено и вывезено 4,5 миллиона кубометров древесины. За три года они смогли вырезать то, что практически не вывезли за четыре века.

С 1921 по1939 год пуща находилась в польской собственности. Часть поляки с легкой руки отдали одной именитой британской фирме, которая занималась деревозаготовкой. Спустя время хозяева одумались и сделали небольшой резерват, где начали активно развивать туризм и сохранять флору и фауну. Вплотную взялись и за возрождение белорусского зубра.

Алексей Буневич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Построили большой загон, 300 гектаров, и началась кропотливая работа по восстановлению. Зубров держали в загонах, но когда немцы отступали в 1946 году, они всех зубров выпустили на волю.

В 1939 году Беловежскую пущу целиком объявили белорусским государственным заповедником. Однако из-за начавшейся войны он так и не развернул работу. Поговаривают, что за несколько лет до ее начала сюда с дружественным визитом не раз наведывался рейхсмаршал авиации и по совместительству управляющий лесами Третьего рейха Герман Геринг.

Руслан Книга:

Он сказал, что мы этот лес трогать не будем, здесь будет заповедный лес для Третьего рейха. Здесь мы восстановим зубра и тура, и многих других животных. Сюда будут приезжать, расслабляться, отдыхать лучшие люди Третьего рейха.

Анна Денгубенко:

Он прекрасно знал цену этому лесу, знал, что такого леса, как пуща, нет в Европе. Он хотел сделать его своей вотчиной, обратился к Гитлеру, что я там создам охотничье хозяйство для высокопоставленных персон рейха. Гитлер понял его замыслы и сказал: «Ладно, дойдем до Урала, каждый бюргер получит по такому наделу, как пуща».

По приказу Геринга, чтобы закрыть сюда доступ, местных отселили, а полторы сотни деревень сожгли. Немцы, считая лес уже своим, завозили медведей, туров, запрещали вырубку. Благодаря этому за годы Великой Отечественной пуща почти не пострадала. Уже после нее с барской руки тогдашнего генсека часть угодий вновь отошла к Польше.