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«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу?

08 декабря 2020 13:22
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Какие планы на Беловежскую пущу были у немецких захватчиков? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -1

Интерес к уникальным угодьям местных не удивил, а предложение скорее позабавило. В разные годы на пущу имели виды и не раз хотели выкупить ее. Уникальные лесные угодья не давали покоя заядлым охотникам во все времена.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -4

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:
Она была местом охоты князей, польских королей, российских императоров, генеральных секретарей. Естественно, они сохраняли пущу для того, чтобы здесь охотиться и сохранить такое редкое животное, исчезнувшее уже повсеместно в Европе, как зубр.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -7

Но время Первой мировой пуще здорово досталось. Немцы проложили по ее территории 300 с лишним километров железнодорожного полотна, а ценную древесину нещадно рубили и вывозили к себе на родину.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -10

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Они хотели ее вырезать под ноль, были вырезаны многовековые 600-800-летние дубы, сосны. Пуща фактически была уничтожена за период господства здесь немцев. С 1915 по 1918 годы по подсчетам ученых было уничтожено и вывезено 4,5 миллиона кубометров древесины. За три года они смогли вырезать то, что практически не вывезли за четыре века.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -13

С 1921 по1939 год пуща находилась в польской собственности. Часть поляки с легкой руки отдали одной именитой британской фирме, которая занималась деревозаготовкой. Спустя время хозяева одумались и сделали небольшой резерват, где начали активно развивать туризм и сохранять флору и фауну. Вплотную взялись и за возрождение белорусского зубра.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -16

Алексей Буневич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Построили большой загон, 300 гектаров, и началась кропотливая работа по восстановлению. Зубров держали в загонах, но когда немцы отступали в 1946 году, они всех зубров выпустили на волю.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -19

В 1939 году Беловежскую пущу целиком объявили белорусским государственным заповедником. Однако из-за начавшейся войны он так и не развернул работу. Поговаривают, что за несколько лет до ее начала сюда с дружественным визитом не раз наведывался рейхсмаршал авиации и по совместительству управляющий лесами Третьего рейха Герман Геринг.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -22

Руслан Книга:
Он сказал, что мы этот лес трогать не будем, здесь будет заповедный лес для Третьего рейха. Здесь мы восстановим зубра и тура, и многих других животных. Сюда будут приезжать, расслабляться, отдыхать лучшие люди Третьего рейха.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -25

Анна Денгубенко:
Он прекрасно знал цену этому лесу, знал, что такого леса, как пуща, нет в Европе. Он хотел сделать его своей вотчиной, обратился к Гитлеру, что я там создам охотничье хозяйство для высокопоставленных персон рейха. Гитлер понял его замыслы и сказал: «Ладно, дойдем до Урала, каждый бюргер получит по такому наделу, как пуща».

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -28

По приказу Геринга, чтобы закрыть сюда доступ, местных отселили, а полторы сотни деревень сожгли. Немцы, считая лес уже своим, завозили медведей, туров, запрещали вырубку. Благодаря этому за годы Великой Отечественной пуща почти не пострадала. Уже после нее с барской руки тогдашнего генсека часть угодий вновь отошла к Польше.

«Здесь будут отдыхать лучшие люди Третьего рейха». Почему немцы решили сохранить Беловежскую пущу? -31

Руслан Книга:
Сталин на Тегеранской конференции заявил, что у России так много ресурсов, а у Польши кроме угля ничего нет. Ничего страшного, если мы отдадим братскому народу. В Польше на тот момент планировалось создать прокоммунистическое, просоветское государство. Ничего страшного, если Беловежскую пущу отдадим им.

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# История # общество # Анна Денгубенко # Руслан Книга # Алексей Буневич # Фотофакт

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