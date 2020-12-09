Машеров, Киселёв, Тимошенко. Почему первые лица Союза так любили Беловежскую пущу?

Почему охота в Беловежской пуще во времена СССР считалась такой престижной? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Советские композиторы, космонавты, ученые, писатели стремились побывать здесь хотя бы раз в жизни. Это считалось показателем веса в обществе и своего рода билетом в круг избранных. Охота в пуще была такой же привилегией, как та же номенклатурная квартира. Политическая элита БССР приезжала сюда не только отдохнуть, но и решить в непринужденной обстановке стратегически важные задачи.

Сергей Валявкин, ведущий охотовед ЗОХ «Беловежская пуща» в 60-80 гг.:

Машеров Петр Миронович, Киселев. Естественно был первым секретарем ЦК, а Киселев был премьер-министром. Кроме них приезжали на охоту маршалы по приглашению, даже один раз приезжал маршал Тимошенко.

Алексей Буневич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Первый, кто оставлял такого больного самца, был Петр Миронович Машеров, это стадо было недалеко, мы следили, этот зубр был больной. Я очень волновался, как это будет. Он меня похлопал по плечу и сказал: «Алексей, не волнуйся». Было опасно, стадо большое, чтобы не зацепил какого другого зубра. Но все прошло успешно. Он был хорошим метким стрелком.

Именно после визита в пущу у Пахмутовой и Добронравова родился одноименный шедевр.

Между тем, к приезду первых лиц здесь готовились так, как к празднику. Охота неизменно проходила в торжественной обстановке. Сергей Валявкин в 1965 году стал старшим охотоведом. Обеспечить важных гостей солидными трофеями при любом раскладе – было его задачей номер один. Перед самой охотой, как правило в выходные, в пущу прилетал вертолет с охраной и поварами.

Сергей Валявкин:

Мы организовывали, на моторных лодках сидки готовили, озеро было разбито на несколько секторов. За каждый сектор отвечал и готовил охоту егерь. Распределяли егерей, обычно всегда охоты были удачные, гости были довольные, благодарили нас.

Но, пожалуй, самым резонансным стал приезд основателя СNN Теда Тернера. В 1986 году американский телемагнат решил проспонсировать Игры доброй воли в Москве. В программе визита значилась и пуща. Правда, охотиться тот отказался. Зато вдоволь насмотрелся с Джейн Фондой на местные красоты.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Наши рассказывали люди, что у нее кольца были на каждом пальце по несколько штук, даже на пальцах ног были кольца. Тогдашний директор пущи Сергей Балюк лично сопровождал знаменитую чету. Три дня они колесили на директорской «Волге» по лесу. Миллиардер, имевший собственное ранчо практически на каждом континенте, разводивший бизонов и прочую живность, тут же загорелся идеей устроить нечто подобное и в Союзе.

Сергей Валявкин:

Он в восторге от пущи был, угодье очень особое, природа прекрасная. Ему понравилось. Вот как-то, когда уже после охот беседа была, директор Балюк был, я был на этой беседе. Он то ли в шутку, то ли серьезно сказал, что хотелось бы ему приобрести это хозяйство, предлагал (не помню сколько) миллиард долларов, а потом и два миллиарда, но мы объяснили ему, что это всенародное достояние, пуща не продается ни при каком условии.

Американец не обиделся, даже позвал Балюка на охоту к себе. Однако официального приглашения, с которым можно было бы выехать за рубеж, директор белорусского заповедника так и не получил.