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Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси

01 мая 2022 17:26
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Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах.

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Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-1

Зев родом из Одессы. С пяти лет прожил в Сан-Франциско. По приглашению друга впервые оказался в Беларуси семь лет назад. С 2019 года в Минске живет постоянно. Молодой мужчина здесь реализовал не один благотворительный проект. Вскоре планирует открывать собственный цифровой завод. 

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-4

Зев Зукерман, предприниматель:  
Есть компании со всего мира в Европе и Америке, у которых есть работники с очень частыми расходами. Которые потом им компания должна вернуть. Появились системы, которые позволяют людям сделать фотку, фактически сканировать этот чек.  

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-7

Но вот незадача – в чеке слабо видны суммы, буквы и слова. И их не может распознать искусственный интеллект.  

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-10

Зев Зукерман:  
Нужен человек, чтобы посмотрел на эту конкретную картинку и сказал: это тройка или восьмерка. Но давать эту работу одному человеку тоже невозможно, потому что этот человек может допустить ошибку тоже. Из-за этого нужно отправлять эту работу 10, 20, 50 людям, которые все скажут, что это 100 % тройка.  

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-13

Работать здесь для начала будут первые в Беларуси «криптобабушки» и «криптодедушки». Те, кому нужен дополнительный доход. Из дома, когда и сколько захотят.  

Зев Зукерман:  
Это первый раз в стране, как я знаю, где людям будут платить напрямую за их труд в криптовалюте. И я думаю, что сейчас в этом очень нуждаются, потому что из-за всей этой политической ситуации, из-за которой сейчас невозможно перевести деньги. А криптовалюта – это такая свободная система. Теперь это возможно.  

Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси-16

Оксана Семашко, корреспондент:  
Почему вы решили этот проект запустить, именно с Беларуси начиная, а не с какой-то другой страны?  

Зев Зукерман:  
Потому что я люблю Беларусь. А мой партнер в Америке, который учредитель этого проекта, его дедушка и бабушки в Беларуси. Он здесь тоже провел много времени.  

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# Иностранцы в Беларуси # общество # Зев Зукерман # Оксана Семашко # Фотофакт

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