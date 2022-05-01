Будут работать «криптобабушки» и «криптодедушки». Вот какой проект иностранец планирует запустить в Беларуси

Новости Беларуси. Иностранцев с Беларусью связывают не только экономические и финансовые интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и это играет роль. Многие прикипели к нашей стране душой и стали настоящими белорусами, несмотря на исходные данные в паспортах. «Здесь более открытые люди». Этот повар из Италии готовил для Шварценеггера, а теперь живёт в Беларуси. Подробнее.

Зев родом из Одессы. С пяти лет прожил в Сан-Франциско. По приглашению друга впервые оказался в Беларуси семь лет назад. С 2019 года в Минске живет постоянно. Молодой мужчина здесь реализовал не один благотворительный проект. Вскоре планирует открывать собственный цифровой завод.

Зев Зукерман, предприниматель:

Есть компании со всего мира в Европе и Америке, у которых есть работники с очень частыми расходами. Которые потом им компания должна вернуть. Появились системы, которые позволяют людям сделать фотку, фактически сканировать этот чек.

Но вот незадача – в чеке слабо видны суммы, буквы и слова. И их не может распознать искусственный интеллект.

Зев Зукерман:

Нужен человек, чтобы посмотрел на эту конкретную картинку и сказал: это тройка или восьмерка. Но давать эту работу одному человеку тоже невозможно, потому что этот человек может допустить ошибку тоже. Из-за этого нужно отправлять эту работу 10, 20, 50 людям, которые все скажут, что это 100 % тройка.

Работать здесь для начала будут первые в Беларуси «криптобабушки» и «криптодедушки». Те, кому нужен дополнительный доход. Из дома, когда и сколько захотят. Зев Зукерман:

Это первый раз в стране, как я знаю, где людям будут платить напрямую за их труд в криптовалюте. И я думаю, что сейчас в этом очень нуждаются, потому что из-за всей этой политической ситуации, из-за которой сейчас невозможно перевести деньги. А криптовалюта – это такая свободная система. Теперь это возможно.