Здание XIX века. Где находится и чем уникален охотничий домик Паскевича?

Как с картины. Последнюю остановочку делаем в Кореневке. Былой охотничий домик Ивана Федоровича Паскевича достоин вашего внимания. Нарядное кирпичное здание посреди вековых деревьев и цветов завораживает и отправляет в XIX век.

Матвей Дмитренок, научный сотрудник Гомельского историко-краеведческого музея: История данного охотничьего домика начинается с основания винокурни. Еще при графах Румянцевых, это имение было в их распоряжении. И впоследствии в 1834 году имение Кореневка, фольварк перешел в руки князей Паскевичей. С 1865 по 1866 год была проведена реконструкция здания. Оно было перестроено архитекторами Гедике и Пелем. В конце XIX века здесь была учреждена должность егермейстера, который занимается присмотром за хозяйством, а также он участвует в охотах и организует их, по сути.

Этакая агроусадьба была с размахом. Из Петербурга привезли чучела животных и птиц, которые органично дополнили интерьеры. Конюшня, псарня, столовая, бальный зал, винный погреб – все включено. О роскошной жизни сегодня напоминают старинные камины… На территории разбили живописный парк с прудами. После октября имение национализировали и передали лесничеству. В годы войны памятник сильно пострадал, но был восстановлен, сегодня влюбляет туристов. А внутри трудятся сотрудники Кореневской экспериментальной лесной базы Института леса НАН. Зеленые просторы в надежных руках.

Виктория Мартыненко, начальник лесопитомника Кореневской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси:

Иван Федорович Паскевич собирал виды древесные растений. До наших дней 165-летние дубы дожили. Были и другие виды, в процессе реконструкции продолжали сохранять и приумножать эти древесно-кустарниковые породы. У нас есть дендрарий, заложенный более 60 лет назад, как продолжение вот этого парка Паскевичей. С 2015 года редкие виды древесных растений также продолжаем закладывать. Здесь есть действующий сейчас пруд. У нас здесь ежегодно прилетают утки, гнездятся, есть пересохший пруд. Можно представить, как в те времена, когда заливали каток, Паскевич с детьми, друзьями катались.

Матвей Дмитренок:

Данный пруд имеет чистую воду. По легенде его копали руками рабочие без инструментов. По этой же легенде вода имеет целебные свойства.