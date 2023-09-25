Керамика, орудия труда и украшения. Что стоит посмотреть в Гомельском историко-краеведческом музее?

Анастасия Макеева, корреспондент:

На календаре выходной, а значит, приключения зовут. И сегодня мы откроем для вас чудеса Гомельщины. Агрогородок Поколюбичи. Земля героев и стахановцев, где горят золотые звезды. Обо всем расскажут в Гомельском историко-краеведческом музее. Его залы – лестница в прошлое. От первобытности до крестьянского быта и БССР. Экскурсия станет открытием. Начнем с главного.

Екатерина Воробей, директор Гомельского историко-краеведческого музея:

В 70 годы на территории Поколюбич созрела идея создания музея трудовой боевой славы колхоза имени Ленина. В школе работала Константиновская Серафима Яковлевна – учитель истории, очень талантливый, интересный человек, события ВОВ послужили самым главным фактором, потому что 22 ноября 1943 года за освобождение деревни Поколюбичей и Гомеля сражалась здесь 299-я штурмовая Нежинская авиадивизия. В районе Поколюбичей-Ермемино погибло 6 экипажей самолетов Ил-2. И вот последний экипаж долго не был найден. 5 мая 1977 года состоялся процесс перезахоронения останков найденных летчиков, а 9 Мая в День Победы открыт музей боевой славы. На территории все символично. Еловая аллея посвящена героям Советского Союза. Рябиновая – ударникам соцтруда. Туевая – бравым летчикам, погибшим при освобождении Поколюбичей. Выставочная площадка с военной и сельхозтехникой хранит память о людях, сражавшихся за Победу и строителях мирной жизни. Каждый экспонат – живая легенда. Фотозона с огоньком. Екатерина Воробей:

В 1978 году, будучи ученицей Поколюбичской средней школы, мы были первым классом, который на этом тракторе МТЗ-50 сдавали на права. В то время был введен курс сельскохозяйственное производственное обучение. 15 модификаций МТЗ-50, которые он прошел за свою жизнь, дали возможность нашей советской власти не только восстановить послевоенное хозяйство, но еще и модернизировать, и добиться больших успехов. Привет с незапамятных времен. Глядя на старинную керамику, орудия труда и украшения, невольно представляешь пещеры со шкурами мамонтов или средневековый град с ремесленниками. Кстати, в Гомельском районе 9 памятников археологии. В свое время их активно исследовал Олег Анатольевич Макушников. Его находки самые драгоценные в музее.

Матвей Дмитренок, научный сотрудник Гомельского историко-краеведческого музея:

Наибольший интерес для нас представляют радимичские украшения, они относятся к X-XII векам. При изготовлении этих украшений использовались различные материалы, применялись различные техники, и одна из таких техник – техника сверления. Одна из наиболее интересных деталей в истории Древней Руси – кирпичное производство появилось с принятием христианства в 988 году, с возведением первой каменной постройки – десятинной церкви в Киеве. Плинфа отличается от кирпича своими размерами. Она является более плоской и вытянутой. Из плинфы построено большинство древнерусских храмов. Одним из таких является Софийский собор в Полоцке. Сардэчна запрашаем у гомельскую хатку! Зал этно самый ламповый и трогательный. Как утро у бабушки в деревне, с блинчиками и парным молоком. Жизнь предков раскрывают оригинальные предметы XIX – первой половины XX века. Семейные портреты, домашний храм – красный угол с иконами, и конечно, кормилица-печка.

Светлана Шитикова, Гомельского историко-краеведческого музея:

У нас белая печь, она уже с дымоходом. До конца XIX века в белорусской деревне были распространены печи курные. То есть весь дым шел в дом. Представляет интерес лампа-чудо. Это лампа конца XIX века. Изготавливали их изначально в Германии в конце XIX – начале ХХ века Российская империя купила лицензию на их изготовление. Видно, что эта лампа на ножке, ножка выдвигается до 60 сантиметров в высоту, чем выше мы выдвигаем эту ножку, тем ярче горит пламя.

Баю-бай, вачаняты закрывай. В этой люльке как в лодке колыхали не одно поколение. Малыши быстро успокаивались и засыпали. Интересно, что калыску должен был сделать отец, чтобы повзрослевший ребенок уважал и ценил родителей. Есть и местная святыня – икона «Всех Скорбящих Радость». Она написана маслом в конце XIX века. Семейную реликвию передал в дар Голубинский Юрий Иванович. Она стала спасительницей в годы Великой Отечественной войны. С молитвами все родственники вернулись живыми. Светлана Шитикова:

Представлены различные формы изготовления керамической посуды, этот кувшин изготовлен в технике дымления. Для этого, когда уже изделие было создано, его ставили в печку, обязательно в печь клали очень много дерева хвойных пород, которое давало дым, поэтому получается, что вот такого темного цвета. Другой экземпляр представлен в технике глянцевания, изделие покрывалось свинцовой пылью. Но можно использовать такое изделие для холодных продуктов. Если использовать горшки, то получается, что к человеку попадает тяжелое химическое вещество. Дорогие сердцу узоры. Коллекция рушников впечатляет. Тонкое мастерство прапрабабушек. Но самое главное, нить с прошлым в музее не теряют. Восстановили кросны, теперь туристы могут соткать рушничок или салфетку. Лучше подарка не придумаешь. А мы знакомимся с районом-тружеником. Сельское хозяйство на Гомельщине всегда было в приоритете. Среди славных земляков, героев соцтруда – Кирилл Трофимович Мазуров, который внес огромный вклад в развитие советской державы и предложил построить «Хатынь».