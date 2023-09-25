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Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?

25 сентября 2023 11:05
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает, по всей территории разбросаны классные беседки, мостики, где можно уединиться с природой и как следует восстановить силы. А затем совершить кругосветку, не покидая Беларусь.

Релакс мечты. Туркомплекс в Бобовичском сельсовете сделает ваш выходной и подарит новый вкус к жизни. Лебединое озеро, кувшинки – виды просто загляденье. Здесь можно покататься на лодках и катамаранах, оседлать коня Соломона, попариться в сауне и принять солнечные ванны на пляже. Для самых маленьких – детский городок с батутами.

Пушистый настрой. Центром притяжения остается зооферма. Контакт с братьями меньшими еще никого не оставил без улыбки.

Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?-1

Василий Антонов, директор Центра экологического отдыха и рыбалки:
На сегодня порядка 150 голов в общей сложности у нас животных. Такие, как африканский страус, кавказский муфлон, кролики порядка 4-5 видов. Индийские дикобразы, индийские павлины, около 6 видов фазанов, лебеди-шипуны, черные австралийские лебеди. На нашей территории живут алтайские маралы и благородные олени, так сразу не перечесть.

Расскажите, чем славится эта птица. Красивая, конечно.

Начнем с того, что это самая большая птица в мире африканский страус. Эта птица может давать порядка 40-50 яиц в сезон. В среднем яйцо от килограмма и выше с повышенным содержанием белка и протеина, каждую весну идет брачный танец, самец возле самочки танцует, привлекая ее к себе, это завораживающе, но и опасно, потому что он тут же отбивает свою территорию, не желает даже приближаться к чужакам. Мощные ноги, вред может нанести непоправимый. Может убить ударом ноги льва.

Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?-4

Близко подходить и гладить можно только домашних животных. Дикая природа с характером. Все живут в просторных вольерах и обеспечены веточным кормом. Кстати, угощать милашек своей ссобойкой строго запрещено, дабы не навредить. На входе есть универсальная морковь и яблоки. Маленьких лосят сейчас во всю откармливают теплым козьим молоком с солями и минералами. Их нашли в Жлобинском районе, мама погибла. Детенышей выходили, зарегистрировали в Минприроды, сейчас готовят новую квартирку.

Анастасия Макеева:
Чем славится пятнистый олень?

Василий Антонов:
Он просто красотулечка. У нас, кстати, самочка родила маленькую девочку. Гон по осени, очень сильно дерутся, могут быть несчастные случаи, брутальный самец добивается самочек. Самому сильному достается все!

Гордость зоофермы, да и всей страны – зубрики. Два брата Бяша и Буяша родились в Минском зоопарке. Кстати, двойни – это редкость. Живут миролюбиво уже третий год. В планах – пополнение потомством. Из Могилевского зоосада привезли леди. Кстати, штатный ветврач следит за здоровьем всех подопечных. А мы по щучьему велению отправляемся на тихую охоту. Ловись рыбка большая и маленькая.

Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?-7

Василий Антонов:
Обводненный песчаный карьер озера Чернецкое мы взяли в аренду для организации товарного рыбоводства и организации платной рыбалки. Ежегодно мы зарыбляем этот водоем: карп, амур, толстолобик и речной карась. Амуру тут много зелени. Он достигает неимоверных размеров, в этом году был пойман экземпляр около 16 килограммов, толстолобики до 20 килограммов попадаются, щука тоже до 20 килограммов, трофейная рыба уходит добытчику, потому что она единственная в своем роде. Это как подарок от нашего предприятия.

Норма вылова рыбака за день составляет 10 килограммов. Но самое главное – клевая атмосфера. Беседки на воде оборудованы лавочками, мусорными контейнерами и электричеством. Так что рыбачить можно с комфортом и чайком в придачу. Приятным завершением станет приготовленная уха или шашлыки. На свежем воздухе всегда вкуснее. А для обновления иногда просто необходимо вырваться из большого города.

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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