Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает, по всей территории разбросаны классные беседки, мостики, где можно уединиться с природой и как следует восстановить силы. А затем совершить кругосветку, не покидая Беларусь. Релакс мечты. Туркомплекс в Бобовичском сельсовете сделает ваш выходной и подарит новый вкус к жизни. Лебединое озеро, кувшинки – виды просто загляденье. Здесь можно покататься на лодках и катамаранах, оседлать коня Соломона, попариться в сауне и принять солнечные ванны на пляже. Для самых маленьких – детский городок с батутами. Пушистый настрой. Центром притяжения остается зооферма. Контакт с братьями меньшими еще никого не оставил без улыбки.

Василий Антонов, директор Центра экологического отдыха и рыбалки:

На сегодня порядка 150 голов в общей сложности у нас животных. Такие, как африканский страус, кавказский муфлон, кролики порядка 4-5 видов. Индийские дикобразы, индийские павлины, около 6 видов фазанов, лебеди-шипуны, черные австралийские лебеди. На нашей территории живут алтайские маралы и благородные олени, так сразу не перечесть. – Расскажите, чем славится эта птица. Красивая, конечно. Начнем с того, что это самая большая птица в мире – африканский страус. Эта птица может давать порядка 40-50 яиц в сезон. В среднем яйцо от килограмма и выше с повышенным содержанием белка и протеина, каждую весну идет брачный танец, самец возле самочки танцует, привлекая ее к себе, это завораживающе, но и опасно, потому что он тут же отбивает свою территорию, не желает даже приближаться к чужакам. Мощные ноги, вред может нанести непоправимый. Может убить ударом ноги льва.

Близко подходить и гладить можно только домашних животных. Дикая природа с характером. Все живут в просторных вольерах и обеспечены веточным кормом. Кстати, угощать милашек своей ссобойкой строго запрещено, дабы не навредить. На входе есть универсальная морковь и яблоки. Маленьких лосят сейчас во всю откармливают теплым козьим молоком с солями и минералами. Их нашли в Жлобинском районе, мама погибла. Детенышей выходили, зарегистрировали в Минприроды, сейчас готовят новую квартирку. Анастасия Макеева:

Чем славится пятнистый олень? Василий Антонов:

Он просто красотулечка. У нас, кстати, самочка родила маленькую девочку. Гон по осени, очень сильно дерутся, могут быть несчастные случаи, брутальный самец добивается самочек. Самому сильному достается все! Гордость зоофермы, да и всей страны – зубрики. Два брата Бяша и Буяша родились в Минском зоопарке. Кстати, двойни – это редкость. Живут миролюбиво уже третий год. В планах – пополнение потомством. Из Могилевского зоосада привезли леди. Кстати, штатный ветврач следит за здоровьем всех подопечных. А мы по щучьему велению отправляемся на тихую охоту. Ловись рыбка большая и маленькая.