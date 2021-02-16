Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр

Новости Беларуси. Сильные регионы – сильное государство. Беларусь вступила в новую пятилетку. Важнейшие приоритеты на ближайшее будущее были обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильные регионы – сильное государство. Беларусь вступила в новую пятилетку. Важнейшие приоритеты на ближайшее будущее были обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сила регионов не только в экономике. На местах должны создаваться все условия для комфортной жизни, начиная с единого образовательного стандарта в школах, вне зависимости от их географического расположения. Об этом шла речь во время визита заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в Свислочь.
Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались
Он ознакомился с условиями обучения детей в спортивной, музыкальной и общеобразовательных школах райцентра. И подчеркнул, что у любого ребенка страны должны быть равные возможности на поступление. Немаловажную роль в этом играют профориентационное образование и целевая подготовка. Также школьникам необходимо создать условия для развития своих спортивных и творческих способностей.
В Свислочи нашли для этого рациональный вариант. Так, загрузка трех школ райцентра идет лишь на 40 %. Поэтому приняли решение одно самое старое учебное заведение закрыть, учеников и учителей распределить по другим школам, из-за чего, кстати, преподаватели оказались в плюсе (у них стало больше часов), а пустующее здание ждет реконструкция. Интернат при старой школе переделают под арендное жилье для молодых специалистов. Само учебное заведение перепрофилируют в физкультурно-образовательный центр.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Там будет тренажерный зал, там будет зал для фитнеса. Там мы постелем борцовский ковер для групп начальной подготовки. Там спортивный зал есть для групп начальной подготовки по волейболу. Он будет востребован. Мы поставим бильярдный и теннисный столы и дом творчества детей и молодежи на третьем этаже разместим.
Вице-премьер высоко оценил организацию образовательного процесса в райцентре. Школы в Свислочи оснащены всем необходимым оборудованием, есть компьютерные классы и специализированные кабинеты для профориентационной подготовки.