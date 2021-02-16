Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались

Сила регионов не только в экономике. На местах должны создаваться все условия для комфортной жизни, начиная с единого образовательного стандарта в школах, вне зависимости от их географического расположения. Об этом шла речь во время визита заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в Свислочь. Он ознакомился с условиями обучения детей в спортивной, музыкальной и общеобразовательных школах райцентра. И подчеркнул, что у любого ребенка страны должны быть равные возможности на поступление.