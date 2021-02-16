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Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались

16 февраля 2021 15:08
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Новости Беларуси. Сильные регионы – сильное государство. Беларусь вступила в новую пятилетку. Важнейшие приоритеты на ближайшее будущее были обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались-1

Сила регионов не только в экономике. На местах должны создаваться все условия для комфортной жизни, начиная с единого образовательного стандарта в школах, вне зависимости от их географического расположения. Об этом шла речь во время визита заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в Свислочь. Он ознакомился с условиями обучения детей в спортивной, музыкальной и общеобразовательных школах райцентра. И подчеркнул, что у любого ребенка страны должны быть равные возможности на поступление.  

Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались. А возвращаются тогда, когда есть соответствующая комфортная среда, достойный уровень заработной платы.  

Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр (читайте здесь).  

# Социальная инфраструктура # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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