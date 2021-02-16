Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались

Новости Беларуси. Сильные регионы – сильное государство. Беларусь вступила в новую пятилетку. Важнейшие приоритеты на ближайшее будущее были обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильные регионы – сильное государство. Беларусь вступила в новую пятилетку. Важнейшие приоритеты на ближайшее будущее были обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сила регионов не только в экономике. На местах должны создаваться все условия для комфортной жизни, начиная с единого образовательного стандарта в школах, вне зависимости от их географического расположения. Об этом шла речь во время визита заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко в Свислочь. Он ознакомился с условиями обучения детей в спортивной, музыкальной и общеобразовательных школах райцентра. И подчеркнул, что у любого ребенка страны должны быть равные возможности на поступление.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались. А возвращаются тогда, когда есть соответствующая комфортная среда, достойный уровень заработной платы.
Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр (читайте здесь).