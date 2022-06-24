Сложности связаны с ожиданием в части заработной платы. Почему многим вчерашним студентам непросто найти работу?
Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все знают, как молодым специалистам сложно найти работу по специальности, когда нет какого-то распределения, предоставления места работы. Вероника, все знают, что на работу требуются с опытом работы, а где брать опыт работы, если на работу не берут? Что же делать в таком случае?
Вероника Говорушко, управляющий директор кадрового агентства:
Да, при трудоустройстве молодых специалистов правда существуют сложности. Которые связаны как с ожиданием работодателя от сотрудника, так и с ожиданием молодого специалиста в части заработной платы и тех условий труда, которые предлагают. Но в большинстве случаев удается находить баланс, когда работодатель несколько видоизменяет условия. Но готов брать молодого специалиста, который готов работать, обучаться.
Алеся Лакина:
Часто ли это происходит?
Вероника Говорушко:
Часто. Но, как правило, с уменьшением заработной платы, если сравнивать, например, с коллегами, которые имеют опыт работы. Достаточно часто на профессии, которые связаны с конкретной специализацией. Например, маркетинг и помощник маркетолога или помощник специалиста по подбору персонала. Ты приходишь, работаешь и потом уже двигаешься по карьерной лестнице с ростом заработка, который предусматривается в рамках компании.
«Одна из самых первых мотиваций». Почему молодые люди идут в студенческие отряды – подробнее здесь.