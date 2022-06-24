Сложности связаны с ожиданием в части заработной платы. Почему многим вчерашним студентам непросто найти работу?

Юные годы. Тех, кому сегодня от 20 до 30 лет, называют поколением Next. Вчерашним школьникам и студентам зачастую требуется поддержка как более зрелых людей, так и государства. О том, какие проблемы есть у современной молодежи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все знают, как молодым специалистам сложно найти работу по специальности, когда нет какого-то распределения, предоставления места работы. Вероника, все знают, что на работу требуются с опытом работы, а где брать опыт работы, если на работу не берут? Что же делать в таком случае?