Форум регионов. Что ждёт от масштабной встречи белорусский и российский бизнес? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России: обратный отсчет. Чего ожидать от масштабной бизнес-встречи? Эта тема станет центральной в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России: обратный отсчет. Чего ожидать от масштабной бизнес-встречи? Эта тема станет центральной в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней – подробнее в видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 26 июня, в 19:30.