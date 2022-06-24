Форум регионов. Что ждёт от масштабной встречи белорусский и российский бизнес? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России: обратный отсчет. Чего ожидать от масштабной бизнес-встречи? Эта тема станет центральной в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.