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Форум регионов. Что ждёт от масштабной встречи белорусский и российский бизнес? Анонс программы «Неделя»

24 июня 2022 15:48
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России: обратный отсчет. Чего ожидать от масштабной бизнес-встречи? Эта тема станет центральной в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Форум регионов. Что ждёт от масштабной встречи белорусский и российский бизнес? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней – подробнее в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 26 июня, в 19:30.

# Беларусь-Россия # общество # Ольга Коршун # Валентина Матвиенко # Наталья Кочанова # Виктория Ходосок # Глеб Прокофьев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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