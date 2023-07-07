Немецкий журналист о НАТО: кассетные бомбы они сейчас в Украину поставляют, потому что другие закончились

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим интервью Александра Лукашенко иностранным СМИ, международную политику и новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и немецкий журналист Томас Репер. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы понимаем, что все события, которые сейчас происходят, в том числе и на линии соприкосновения, все завязано на саммите НАТО, который состоится в Литве. Вот уже во вторник они начнут свою сходку. Как на ваш взгляд, тем более, что вы имеете уникальную возможность читать в оригинале, что там пишут их эксперты, журналисты, политологи, разведчики, на что они рассчитывают, надеются? Будет ли, как они сказали, масштабная помощь? Американцы сказали, что кассетные бомбы уже будут предоставлять. Что ждать от этого саммита?

Томас Репер, немецкий журналист:

Я думаю, от саммита ждать не многое. Они как бы для себя договариваются, что они увеличат расходы на военный бюджет, это понятно, Украину в НАТО не позовут. Дай бог, этот совет Украина-НАТО будет, но будут сидеть, кофе пить. Я думаю, что кассетные бомбы они сейчас поставляют, потому что у них другие гранаты кончились. В Америке, я видел в американских СМИ, действительно такие заявления, что они долго не хотели. Но им уже отправить нечего, а перестать пока нельзя. Это дело делать лучше наоборот, все равно это ужасная вещь. И я был в Донецке, когда начали сыпаться в прошлом году лепестки первые, поэтому я знаю, что это такое. Но они пока не могут остановиться, у них есть разные проблемы. Я так понимаю, они тренируют на самом деле крупную войну. Когда я был первый раз на юге, мне один командир сказал: мы в России знаем, как контролировать целый длинный фронт, они в НАТО знают только операцию спецназа в каких-то пещерах в Афганистане. И они сейчас вообще тестируют свое оружие, они уже откровенно говорят, против противника, который на уровне. Поэтому они все свое новое оружие отправляют не так, чтобы это было успешно, а так, чтобы тестировать, что они могут. Например, им нужно даже отправить F-16, чтобы понять, как их самолеты справятся с российскими самолетами и ПВО.