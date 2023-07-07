«Они со мной говорить не хотели». Немецкий журналист вспомнил свою поездку в Донбасс с коллегами

Томас Репер, немецкий журналист:

Они не знают. Например, возьмем «Википедию», английскую версию. Статья про Аллею ангелов в Донецке убрана. Так что даже человек, который не знает сейчас русский, а только немецкий, английский, информации об этом уже почти не может найти. И плюс их отправляют только в Украину. Я был на одном пресс-туре, когда Минобороны России организовало такие поездки для журналистов, для иностранцев. И в автобусе была команда второго немецкого госканала ZDF. Но, во-первых, они со мной говорить не хотели, даже неформально. Я пропагандист, все, с тобой не разговариваем. Но интересно было следующее. Поскольку они работают в Москве, они прекрасно знают, что откровенно врать не могут, потому что тут есть в России законы насчет этого. А когда я смотрю его сюжет об этой поездке, он достаточно объективно рассказывал, зная, что врать нельзя, и говорил более-менее, скажем так, критично, но правдиво. Зато его из студии в Германии спросили, ну а где же вы замечали там войну на самом деле, где это было? На что он ответил: «Ну, должен сказать, в Донецке, потому что там Украина бьет». Для меня это было как бы смешно, да, как бы что они на самом деле знают, но не говорят, потому что там нельзя. И студия все равно пыталась его постоянно сдвинуть в эту сторону, антироссийскую. И он явно не пророссийский, понятно, на кого он работает, но по крайней мере в этом сюжете он был критичным, видно, против России, но не врал.

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