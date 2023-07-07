«Они со мной говорить не хотели». Немецкий журналист вспомнил свою поездку в Донбасс с коллегами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим интервью Александра Лукашенко иностранным СМИ, международную политику и новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и немецкий журналист Томас Репер.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы сказали, что постоянно бываете в зоне проведения специальной войной операции. Скажите, почему представители так называемых больших западных СМИ, которые вроде бы как учат нас журналистике, вроде бы как должны быть там над конфликтом или слышать две стороны, как они нас там учили, почему они все пашут буквально пропагандой на киевский режим и не замечают ни убитых детей, не замечают геноцида народа Донбасса?
Томас Репер, немецкий журналист:
Они не знают. Например, возьмем «Википедию», английскую версию. Статья про Аллею ангелов в Донецке убрана. Так что даже человек, который не знает сейчас русский, а только немецкий, английский, информации об этом уже почти не может найти. И плюс их отправляют только в Украину. Я был на одном пресс-туре, когда Минобороны России организовало такие поездки для журналистов, для иностранцев. И в автобусе была команда второго немецкого госканала ZDF. Но, во-первых, они со мной говорить не хотели, даже неформально. Я пропагандист, все, с тобой не разговариваем. Но интересно было следующее. Поскольку они работают в Москве, они прекрасно знают, что откровенно врать не могут, потому что тут есть в России законы насчет этого. А когда я смотрю его сюжет об этой поездке, он достаточно объективно рассказывал, зная, что врать нельзя, и говорил более-менее, скажем так, критично, но правдиво. Зато его из студии в Германии спросили, ну а где же вы замечали там войну на самом деле, где это было? На что он ответил: «Ну, должен сказать, в Донецке, потому что там Украина бьет». Для меня это было как бы смешно, да, как бы что они на самом деле знают, но не говорят, потому что там нельзя. И студия все равно пыталась его постоянно сдвинуть в эту сторону, антироссийскую. И он явно не пророссийский, понятно, на кого он работает, но по крайней мере в этом сюжете он был критичным, видно, против России, но не врал.
Читайте также:
«Они по-другому не могут». Немецкий журналист объяснил вопросы западных СМИ Александру Лукашенко
«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным
Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси